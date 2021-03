Exit 'Winteruur': daar is 'Boerke'!

In de nacht van 27 op 28 maart schakelen we over naar het zomeruur. Dat betekent meteen ook het einde van het zesde seizoen van 'Winteruur' met Wim Helsen.

Vanaf maandag 29 maart komt er iets helemaal anders als 'afsluiter' van de Canvas-avond: vier keer per week volgen we de avonturen van de universele loser Boerke in de gelijknamige animatiereeks, gebaseerd op de cartoons van Pieter De Poortere.

De charmante antiheld Boerke, herkenbaar aan zijn grote snor, is nu eens boer of piraat en dan weer ridder of astronaut. Maar welke rol hij ook speelt, altijd loopt het verkeerd af, tot plezier van de kijker. De kleinmenselijke tekortkomingen en zwaktes van Boerke maken hem heel herkenbaar, zodat we naast leedvermaak toch ook vaak medelijden en sympathie voor hem hebben.

'Boerke' is een productie van De Hofleveranciers in samenwerking met animatiestudio Fabrique Fantastique. De muziek werd speciaal gecomponeerd en ingespeeld door Flip Kowlier. De stemmen zijn van Jos Dom (Boerke), Maaike Cafmeyer (vrouwelijke rollen) en Han Coucke (mannelijke rollen).

Er zijn 52 afleveringen van 'Boerke'. Elke aflevering duurt ongeveer twee minuten en bevat drie grappen die thematisch gebundeld zijn. Dat gemeenschappelijke thema kan gaan van milieuproblematiek, over kunst en film tot sprookjes en nog zo veel meer.

'Boerke', vanaf 29 maart van maandag tot donderdag omstreeks 23.00 uur op Canvas.