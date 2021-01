Eric Goens met nieuw programma op VTM: 'Later Als Ik Groot Ben'

VTM keert dit voorjaar met enkele bekende Vlamingen terug naar de klas. Welke verhalen uit hun schooltijd zijn bijgebleven? En hoe waren de rapporten? 'Later Als Ik Groot Ben' is een gloednieuw programma uit de koker van reportagemaker Eric Goens.

Net zoals bij zijn andere succesprogramma's blijft Goens buiten beeld. Met zijn gasten trekt hij naar hun klasje van weleer Zo blikken onder andere Alex Agenew, Alexander De Croo, Bart Peeters en Julie Van den Steen terug op hun schooltijd.

'Eric weet als geen ander hoe hij straffe verhalen uit zijn bekende gasten kan halen', zegt creatief directeur van VTM, Davy Parmentier in Het Laatste Nieuws. De exacte uitzenddatum is nog niet bekend. VTM brengt 'Later Als Ik Groot Ben' nog dit voorjaar op het scherm.



