Eerste 'Telefacts NU' reconstrueert Sanda Dia's fatale 48 uur - VIDEO

Na 30 jaar keert 'Telefacts' meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. De redactie brengt vanaf 1 september sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek in 'Telefacts NU'.

De presentatie is voortaan in handen van Freek Braeckman. Beginnen doet 'Telefacts NU' aanstaande dinsdag 1 september om 21.45 uur op VTM met een reconstructie van Sanda Dia, de student van KU Leuven die omkwam tijdens zijn studentendoop door Reuzegom, zijn fatale laatste 48 uur. Wat gebeurde er precies? Waarom greep niemand in? En waarom zwijgen alle betrokkenen?

Check hieronder alvast de trailer:



