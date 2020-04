Eerste deelnemers 'De Slimste Mens ter Wereld' bekend!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

Het lijkt nog eeuwigheid, zeker in deze onzekere tijden van corona, maar in het najaar komt er een nieuw seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Achter de schermen is men volop bezig met het overtuigen van kandidaten.

Erik Van Looy was maandagavond één van de gasten in 'Gert Late Night'. Daar bevestigde hij dat Marie verhulst zal deelnemen aan het nieuwe seizoen. Benieuwd of zij beter zal doen dan papa Gert en broer Victor.



Ook viroloog Marc Van Ranst was te gast bij 'Gert Late Night'. Eric Van Looy aarzelde niet en vroeg of hij een herkansing ziet zitten. Van Ranst nam al eens deel in 2009, net na de Mexicaanse griep. Hij moest al na één aflevering de quiz verlaten.



'Het zou een hele eer zijn, en bovendien ook goed nieuws: want dan zou de coronacrisis voorbij zijn', probeerde Erik Van Looy. Waarop Van Ranst de uitdaging voor de rematch aanvaardde. Afspraak in oktober op VIER... als het coronavirus uiteraard definitief uit het land is...



Lees ook: