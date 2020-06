Een zomertip van Canvas: leugentje om bestwil

Feiten en fictie: bij Canvas zijn ze allebei belangrijk, zo lang ze maar goed gescheiden blijven. Niet alleen documentaires dus deze zomer, maar ook weer een pak straffe series en de kans om een aantal topreeksen te (her)bekijken, op dinsdag, vrijdag en zaterdag.

Nieuw is alleszins de zesdelige ITV-reeks 'Fearless' (vanaf dinsdag 14 juli), met Helen McCrory ('Harry Potter', 'Peaky Blinders', 'James Bond: Skyfall') en Sir Michael Gambon ('The Singing Detective', 'The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover'). Mensrechtenadvocate Emma Banville probeert te bewijzen dat Kevin Russel al 14 jaar onterecht in de gevangenis zit voor de moord op een 15-jarig meisje in een school waar hij destijds opvoeder was. De zaak doet heel wat stof opwaaien en dat komt voor Emma bovenop de stress van een ingewikkeld privéleven. Ze geeft namelijk ook onderdak aan een Syrische vluchtelinge en haar baby, bereidt zich samen met haar vriend Steve voor om een kind te adopteren en moet voor haar terminaal zieke vader zorgen. Een fraai staaltje van multitasken.

Daar hebben de dames van 'Big Little Lies' (vanaf dinsdag 4 augustus) niet zoveel last van. In de aanloop naar de tweede reeks herneemt Canvas deze zomer het eerste seizoen van de alom geprezen, zevendelige HBO-serie over een groepje welstellende vrouwen in een Californisch kuststadje. Ze hebben het ogenschijnlijk prima voor elkaar, maar bij nader inzien hebben ze toch heel wat te verbergen. Een verdacht overlijden op de school van hun kinderen vestigt de aandacht op wat er zich achter de schermen van hun schijnbaar perfecte leven afspeelt. De hoofdrollen worden gespeeld door grote namen als Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård en Laura Dern. Een reeks die je moet gezien hebben.

En dat geldt misschien nog meer voor 'The Handmaid's Tale', het onthutsende drama over de precaire situatie van vrouwen in een totalitaire maatschappij in de nabije toekomst, na de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog. De bijzonder actuele reeks naar de gelijknamige roman van Margaret Atwood uit 1985 won een karrenvracht aan prijzen en wereldwijde waardering. Wie ze gemist heeft, krijgt een nieuwe kans vanaf woensdag 17 juni om 22.00 uur.

Na afloop van de eerste reeks van 'The Handmaid's Tale' volgt vanaf 29 juli 'Escape at Dannemora', een op ware gebeurtenissen gebaseerde fictiereeks over een merkwaardige ontsnapping uit de gevangenis van Dannemora tegen de Canadese grens in 2015. Twee moordenaars wisten toen te ontsnappen met de hulp van een vrouwelijke gevangenismedewerker met wie ze allebei een seksuele relatie hadden. De achtdelige reeks werd geregisseerd door Ben Stiller met in de hoofdrollen Benicio del Toro, Paul Dano en Patricia Arquette, die met haar vertolking een Golde Globe won.

Op vrijdagavond na de film zijn er Scandinavische misdaadreeksen. De IJslandse serie 'Stella Blómkvist' (vanaf 12 juni) is een gestileerd en glossy misdaadverhaal in de stedelijke omgeving van Reykjavik. Het titelpersonage is een advocate en femme fatale die er niet al te veel morele principes op na houdt, maar wel een zwak heeft voor de underdog. Zo raakt ze betrokken bij een moordzaak in de hoogste regionen van de IJslandse politiek. 'Deadwind' (vanaf 24 juni) is het Finse antwoord op 'The Killing' en 'The Bridge' en volgt een vrouwelijke detective die de dood van haar man probeert te boven te komen, maar door een misdaadonderzoek opnieuw haar evenwicht dreigt te verliezen.

Nog meer misdaad op zaterdag, maar dan wel van Angelsaksische makelij. De zesdelige Canadese misdaadreeks 'Cardinal' (vanaf 27 juni) begint met de ontdekking van het lijk van een vermoord tienermeisje. Een meisje uit de 'first nations'-gemeenschap, met Indiaans bloed dus. Ze was al een tijd verdwenen en de politie tast in het duister. Daarom doen ze een beroep op detective John Cardinal. Die werd eerder van de zaak gehaald, maar lijkt nu de enige te zijn die het juiste spoor kan vinden.

'Informer' (vanaf 18 juli) is een BBC-reeks over een jonge Brit van Pakistaanse afkomst die gedwongen wordt om informant te worden van een antiterrorisme-eenheid van de Londense politie. Hij wordt ingeschakeld bij het onderzoek naar een terreurcel die een aanslag pleegde in Rotterdam en dat zou willen overdoen in Londen.

De Welshe reeks 'Craith' (vanaf 8 augustus) vertelt het verhaal van een politieagente die in haar geboortestreek de gewelddadige dood van een jonge vrouw onderzoekt en ontdekt dat die te maken heeft met een zeven jaar oude 'cold case'. De reeks ademt 'Nordic noir' uit met harde beelden van misdaden, een ietwat gedesoriënteerde speurder, donkere interieurs en lage grijze luchten over duistere wouden. Zelfs het exotische Welsh in deze tweetalige reeks klinkt een beetje Scandinavisch.