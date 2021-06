Eén zoekt tieners voor 'First Dates'

'First Dates' loopt al enige tijd succesvol op En. En ook in het najaar keert het programma terug. Er staat zelfs een speciale versie voor tieners op het programma. En daarvoor kan je vanaf nu inschrijven.

Ben jij tussen 16 en 18 jaar oud en wil jij ook een 'first date' meemaken in het enige, echte 'First Dates' restaurant?

Misschien is het wel écht jouw allereerste date, of misschien ben jij al een pro. Misschien ben je gewoon benieuwd wie er bij jou zou passen, of misschien ben je nu al zeker dat je op zoek bent naar de ware. Wie je ook bent, of waar je ook naar op zoek bent, 'First Dates' heeft plaats voor iedereen!

Inschrijven doe je door de vragenlijst in te vullen.