Eén zoekt deelnemers voor nieuw seizoen van 'First Dates' - DOE MEE!

En zoekt deelnemers voor nieuw seizoen van 'First Dates' - DOE MEE!

Foto: Eén - © VRT/Sofie Silbermann 2019

Wil jij op date in het meest liefdevolle restaurant van Vlaanderen? Schrijf je dan snel in voor 'First Dates' op En. Je ontmoet elkaar voor een romantisch etentje en beleeft een eerste date om nooit te vergeten.