Eén, VTM en VIER zetten najaar nu al in de spotlight

En, VTM en VIER zetten najaar nu al in de spotlight

Juli is halfweg, augustus moet er nog helemaal door, maar de grote Vlaamse zenders werken al volop aan hun najaarsprogrammering. Het Nieuwsblad brengt dinsdag een overzicht van wat je als kijker kan verwachten op En, VTM en VIER.

Eén komt onder meer met een nieuwe reeks van het populaire programma 'Zelfde Deur, 20 Jaar Later'. Hierin gaat hij opnieuw op bezoek bij mensen die hij al eens eerder bezocht in zijn felgesmaakte rubriek destijds in 'Man Bijt Hond'. De eerste reeks ging enkele jaren terug vlot over het miljoen kijkers, dus het smaakte sowieso naar meer. Maker Martin Heylen zegt alvast heel trots te zijn op de nieuwe reeks die tijdens de coronacrisis is opgenomen.

Ook Saartje Vandendriessche krijgt dit najaar een plaatsje in het zendschema van Eén. Zij maakt een tweede seizoen van 'Op De Man Af'. Hierin daagt ze bekende mannen uit in telkens een andere, spectaculaire, sport. Onder anderen Ruben Van Gucht, Bartel Van Riet en Sean Dhondt zullen in de nieuwe afleveringen te zien zijn.

Ook Tom Waes is in het najaar op Eén volop aanwezig. Hij zag een nieuwe reeks van 'Reizen Waes' in het water vallen omdat er door de coronacrisis niet meer naar het buitenland kon gereisd worden. Maar Waes zocht en vond een alternatief. In het najaar zie je dus op zondag 'Reizen Waes: Vlaanderen'. 'Reizen Waes' dus, maar dan in eigen land. En er is nog maar goed nieuws voor de Waes-fans. Want Eén programmeert in het najaar ook de tweede reeks van 'Undercover'. Dat is de fictiereeks waarin Tom Waes een hoofdrol vertolkt, naast onder meer de Nederlandse actrice Anna Drijver.

En Arnout Hauben moest zijn reis rond de Middellandse Zee ook al staken door de opkomst van het virus. Hij besloot dan maar om de langste wandelroute van ons land te bewandelen. Zijn tocht langs de GR129 resulteert in 'Dwars Door België', vanaf dit najaar ook te zien op Eén.

Daarnaast is er ook nog corona-proof fictie te zien op Eén. Zo komt de zender onder anderen met de miniserie 'Lockdown' waaraan verschillende topacteurs én -regisseurs meewerken. Ook 'Thuis' keert natuurlijk terug, al evengoed corona-proof!

VTM

Ook aan de Medialaan zitten ze deze zomer niet stil. Dit najaar gaat onder meer 'The Voice Kids' verder waar het dit voorjaar noodgedwongen de opnames moest staken. En ook 'Boer zkt Vrouw' gaat verder met een speciale 'Home Sweet Home'-editie. Komen ook terug: 'Wat een Jaar!' met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel. En ook een nieuwe reeks van 'De Code van Coppens' staat in de steigers.

Daarnaast ook nieuwigheden waaronder de nieuwe telenovelle 'Lisa' en een nieuw taalspelletje met Jonas Van Geel, 'Veel Tam tam'. Julie Van den Steen gaat dan weer een programma maken over BV's die in de zorg gaan werken. Onder meer ex-veldrijder Niels Albert zal daarin te zien zijn.

Over de toekomst van de late night talkshow 'Wat een Dag', met VTM's eigen creatief directeur Davy Parmentier als presentator, is nog geen beslissing genomen.

VIER

Bij VIER al deze zomer en nieuwigheid. Vanaf 3 augustus presenteert Peter Van de Veire dagelijks 'Het Rad', de gepimpte versie van 'Het Rad van Fortuin'. En voor het najaar kiest de zender vooral voor de gekende sterkhouders. Zo zijn er nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld', 'Bake Off Vlaanderen', 'Niveau 4', 'Ooit Vrij' én het onverwoestbare 'De Rechtbank'.

Nieuw dit najaar is de realityreeks 'Over de Oceaan' en de kids-versie van 'Bake Off', 'Junior Bake Off', met Jeroom als presentator. Een nieuwe reeks van 'Dancing With The Stars' zit er, als gevolg van de coronacrisis, voorlopig niet in.

VIER zet ook in op fictie, uiteraard zullen niet al deze series al direct dit najaar te zien zijn. De zender werkt momenteel aan 'Grond', in een regie van Adil El Arbi en Bilall Fallah en ook de 'Vlaamse Sex and the City', F*** you very, very much met onder anderen Frances Lefebure.

Bron: Het Nieuwsblad