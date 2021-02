Een ode aan de zorgsector: Joris Hessels en Dominique Van Malder maken bijzonder seizoen 'Radio Gaga'

Foto: Eén - © VRT 2021

Om een hart onder de riem te steken van al wie zich het voorbije jaar ingezet heeft in de zorgsector, maken Joris Hessels en Dominique Van Malder een minireeks van 'Radio Gaga', vanaf woensdag 3 maart te zien op En.

Voor deze speciale editie trekken ze naar twee plekken aan 'het front': het UZ Gent, een van onze grootste ziekenhuizen en WZC Damiaan, het grootste woonzorgcentrum van ons land.

Al blijven ze op veilige afstand, toch luisteren Joris en Dominique met meer warmte dan ooit naar de verhalen van al wie een plaatje komt aanvragen. Ze maken hyperlokale radio met menselijke verhalen die balanceren tussen vreugde en verdriet, tussen humor en ontroering. Interviews met en portretten over betrokkenen wisselen af met muzikale verzoekjes. Joris en Dominique luisteren naar personeel, patiënten, residenten en familie en gaan op zoek naar de ziel en de unieke soundtrack van de plek. Muziek brengt troost en verbinding, ook al luistert iedereen apart. Het resultaat van deze Radio Gaga is een muzikale human interestreeks van drie afleveringen: een dubbele aflevering in het UZ Gent en één in WZC Damiaan.

De special van 'Radio Gaga' is een ode aan de zorg. In maart zal het een jaar geleden zijn dat de coronacrisis uitbrak, en vindt ook de week van de zorg plaats.

Joris: 'Deze COVID-19-tijden zonder enig perspectief op beter hebben ons ertoe aangezet om onze gammele caravan en dito busje nog eens van onder het stof te halen, op weg naar de zogenaamde frontlinie. Oorlogstaferelen hebben we niet gezien. Mensen die het beste van zichzelf geven des te meer. 'We doen gewoon onze job' was een veelgehoord antwoord, maar wij zagen bijzondere zorg in alle betekenissen van het woord. Een groot dankwoord na twee serieuze coronagolven is het minste wat we konden doen. Met troost in de vorm van muziek en 'Radio Gaga'.'

Dominique: 'Wat was het een eer om onze caravan neer te poten in het epicentrum van de zorgkunde. Om eindelijk te kunnen zorgen voor de zorgverleners die ons al die tijd zorg verlenen, ook toen corona enkel een Mexicaans biertje was. Wat was het hoopvol om op deze plaatsen voor muziek te mogen zorgen. Ook al vertoonde de hoop soms barsten, er waren altijd pleisters en plaasters. Wat was het heerlijk om te merken dat onze caravan een warm vuurtje werd waaraan bezoekers zich konden warmen. En ook al sneeuwde het, het regende schone mensen en verhalen aan onze microfoon.'

Enkele verhalen uit dit seizoen:

Farnoosh

Farnoosh is zeventien jaar geleden vanuit Iran naar België gekomen. Ze volgde de liefde van haar leven. Ze werkt als verpleegkundige op de afdeling Intensieve zorg in het UZ Gent, de afgelopen maanden vooral met covid-patiënten. Farnoosh heeft daarom drie maanden apart op haar zolder gewoond, omdat haar man risicopatiënt is.

'Het is geen evidentie. De ene dag kan je iemand redden, de andere dag patiënten verliezen waar je lang voor gevochten hebt.'

Gino en Cindy

Gino was een van de eerste COVID-19-patiënten die midden maart 2020 met griepsymptomen in het UZ Gent werd binnengebracht. Uiteindelijk zou hij er dertig dagen liggen, waarvan drie weken in coma. Eén maand lang kon hij zijn vrouw Cindy en zijn twee dochters niet zien. Hij was tien kilo vermagerd.

'Ze spreken je aan, je denkt: ik ben weer bij de levenden. Je voelt: ik kan weer wat bewegen. Ze zetten een glas water bij je, maar je kunt dat niet pakken, ze moeten je helpen. Je wil je benen en armen bewegen, maar je kan ze niet opheffen. Dat is confronterend.'

Yves

Yves is al acht jaar directeur van WZC Damiaan, maar het afgelopen jaar was ongetwijfeld het zwaarste. Er waren twee COVID-19-uitbraken en er vielen negen overlijdens te betreuren. Bij de eerste golf ging het woonzorgcentrum op slot, de bewoners waren er de dupe van. Gelukkig was er veel solidariteit, en met telefoon, videobellen en bezoekersboxen werd het ergste leed verzacht.

'We hebben met onze mensen enorm ingezet op het bestrijden van eenzaamheid. Maar wij kunnen nooit de warmte van een zoon of een dochter compenseren…'

Annemie

Annemie is hoofdverpleegster bij WZC Damiaan, ze werkt al dertien jaar bij de nachtploeg. Veel bewoners liggen wakker, piekeren meer en harder in deze tijden. Sommigen huilen, ze zijn triest omdat ze hun familie missen. Maar Annemie mag hen niet knuffelen.

'Ik heb geen ouders en grootouders meer. Hier in het woonzorgcentrum beschouw ik iedereen als mijn oma en opa. Maar ik heb hartzeer als ik zie hoe ze allemaal afzien door corona.'

'Radio Gaga' is een programma van De chinezen voor Eén.

'Radio Gaga', vanaf 3 maart elke woensdag om 20.40 uur op Eén.