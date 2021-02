'Een mix van straffe acts en mysterie in één spelshow': Julie Van den Steen presenteert 'Game of Talents'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

VTM zet het weekend voortaan al op donderdag in met een extra portie show en quizplezier. Vanaf 18 februari maakt Julie Van den Steen haar debuut als host van 'Game of Talents', een gloednieuwe spelshow waarin een sterke neus voor talent een mooie som geld kan opleveren.

Elke week wordt het grote podium ingenomen door mensen met een uitzonderlijk, maar verborgen talent en hebben de kandidaten het raden naar welk talent dat dan wel mag zijn.

Julie Van den Steen: ''Game of Talents' combineert de strafste acts en mysterie in één spelshow. Een bodybuilder die uitblinkt in het trainen van honden of iemand die strak in het pak komt breakdancen: misleiding is vaak troef en durft onze kandidaten al eens op het verkeerde been te zetten. In 'Game of Talents' zien we de grootste verborgen talenten van België en Nederland, maar ook internationale artiesten tonen wat ze kunnen. Wie vouwt zichzelf op en kruipt in een doos? Wie doet acrobatische toeren op een monowiel? Wie kan er klappen met één hand? En vooral: kan je dat inschatten op basis van hun uiterlijk? Het raden kan beginnen!'

Mysterieuze geldballen en de tv-reünie van An Lemmens en Dennis Weening

In 'Game of Talents' nemen een bekende en onbekende Vlaming het telkens op tegen een bekende en onbekende Nederlander. Wie het beste kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium komen uitvoeren verdient een mooie geldprijs. Die prijzenpot wordt bepaald aan de hand van 'geldballen', die een bedrag van 100 tot 1.500 euro kunnen opleveren. Vlak voor de finale komt daar nog een extra geldbal bij, die het bedrag de hoogte injaagt en alle kaarten door elkaar kan schudden. Bij elk juist antwoord dikt de prijzenpot aan, bij een fout antwoord gaat het geld naar de tegenstander. Wie het hoogste bedrag binnenhaalt, kan dat in de finale verzilveren... of kwijtspelen.

De bekende Vlamingen en Nederlanders die de kandidaten aan een finaleplek proberen te helpen zijn niet de minste en zorgen eveneens voor verrassingen. Zo komt het in 'Game of Talents' zes jaar na 'So You Think You Can Dance' tot een tv-reünie tussen An Lemmens en Dennis Weening. Verder nemen ook o.a. Koen Wauters en Katja Schuurman en 'The Voice Kids'-coaches Laura Tesoro en Gers Pardoel het tegen elkaar op.

'Game of Talents' is een coproductie met RTL Nederland. Naast Julie Van den Steen neemt ook de Nederlandse stand-upcomedian Tijl Beckand de presentatie voor zijn rekening. Wie vanuit zijn luie zetel wil meespelen kan dat elke aflevering doen via vtm.be. Daar kunnen kijkers zelf een gokje wagen en raden welk talent bij welke artiest hoort.

'Game of Talents', vanaf 18 februari elke donderdag om 20.40 uur bij VTM.