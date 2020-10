Eén maakt nieuw seizoen van 'Andermans Zaken'! Kamal zoekt jou!

En maakt nieuw seizoen van 'Andermans Zaken'! Kamal zoekt jou!

Foto: Sofie Silbermann - Eén © VRT 2020

Het eerste seizoen van 'Andermans Zaken' werd goed bekeken. Kamal Kharmach hielp 6 Vlaamse ondernemingen in nood. En dat smaakt naar meer! En maakt een nieuwe reeks en is opnieuw op zoek naar nieuwe zaken.

Zit je zaak in moeilijkheden? Aarzel dan niet en roep de hulp van Kamal in. Schrijf je in voor 'Andermans Zaken' en wie weet komt Kamal bij jou langs om je te helpen.

Hieronder de oproep van Kamal:



Lees ook: