Eén lost eerste beelden van 'Undercover 2'

En lost eerste beelden van 'Undercover 2'

Foto: Eén - © VRT/De Mensen 2020

En gaf dinsdag de allereerste beelden van het tweede seizoen van 'Undercover' vrij met een bloedstollende trailer.

Heel Vlaanderen mag beginnen uitkijken naar de eerste zondag van september, want dan start Eén met het langverwachte tweede seizoen van de populaire reeks. Het actieterrein van Bob (Tom Waes) verlegt zich dit seizoen van een camping naar een country- en western-manege waar ze zich cowboys in het wilde Westen wanen. Zijn doelwit: broers en wapenhandelaars Berger (vertolkt door Sebastien Dewaele en Wim Willaert).

Het verhaal: undercover in westernsfeer bij wapenhandelaars

Een klein jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen werkt Kim (Anna Drijver) bij Human Rights, een organisatie die zich inzet voor vrede en mensenrechten. Omdat haar onderzoek naar illegale wapenhandel in Syrië niet opschiet, vraagt ze tegen de regels in de hulp van haar ex-collega Bob (Tom Waes). Zo komt Bob in contact met de spil van de Belgische illegale wapenhandel: de broers Laurent en JP Berger. Op het eerste gezicht zijn dat vriendelijke kerels die de El Dorado Ranch runnen, een country- en western-manege in het Belgische achterland. Maar achter de schermen zijn de broers meedogenloze wapenhandelaars met bloed aan hun handen. Bob gaat undercover en begeeft zich zo opnieuw in het hol van de leeuw. Hij probeert in de gratie te komen van de broers. Ondertussen zint Ferry Bouman vanuit de gevangenis op wraak. Hij wil Bob en Kim terugpakken en zet zijn zoektocht naar hun ware identiteit verder. En ook Polly, de tienerdochter van Bob, laat haar vader niet met rust. Zij wil eindelijk weten wie haar vader echt is en begint haar eigen onderzoek. Maar misschien brengt ze zo wel zijn missie in gevaar...

Tom Waes: 'Het draaien van 'Undercover 2' was een feest. Al vanaf de eerste lezing was het duidelijk dat de scenario's en de cliffhangers nog straffer zijn dan vorig seizoen. Bob Lemmens komt deze keer langs alle kanten onder druk te staan, heerlijk om een man met zoveel verschillende maskers te spelen. De fans van 'Undercover', zowel in België als Nederland en de rest van de wereld, zullen tien afleveringen lang op het puntje van hun stoel zitten.'

Vlaams-Nederlandse topcast voor tweede seizoen

Naast vertrouwde gezichten Tom Waes, Anna Drijver, Frank Lammers (Ferry Bouman) en Elise Schaap (Danielle Bouman), sluiten onder anderen Wim Willaert ('Eigen Kweek', 'De Twaalf'), Sebastien Dewaele ('Eigen Kweek', 'De Dag'), Ruth Becquart ('Over Water', 'Chaussée d'Amour'), Sanne Samina Hanssen ('Zie Mij Graag', 'Vliegende Hollanders'), Jeroen Van der Ven ('Salamander 2', 'Generatie B') en Chris Lomme ('Achter de Wolken', 'In Vlaamse Velden') zich aan bij de cast.

Het eerste seizoen was niet enkel in Vlaanderen een succes met gemiddeld 1.176.300 kijkers (4+; Live +7; kijkcijfers + VRT NU), maar scheerde ook internationaal hoge toppen: 'Undercover' was in 2019 de best bekeken reeks op Netflix Nederland, waarmee Tom Waes en co. kleppers als 'La Casa de Papel', 'The Irishman' en 'The Witcher' achter zich lieten. Ook in Latijns-Amerika was 'Undercover' een succes op Netflix. De reeks was te zien in Frankrijk op Canal+ en in Duitsland op ZDFNeo en won awards voor beste serie op de festivals Cinequest in Californië en Seriencamp in München.

Het tweede seizoen van 'Undercover' werd geproduceerd door Ivy Vanhaecke en Pieter Van Huyck. Nico Moolenaar schreef opnieuw samen met Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen het scenario en is ook weer showrunner. De regie was dit keer in handen van Pieter Van Hees ('Chaussée d'Amour', 'Versailles') en Cecilia Verheyden ('Achter de Wolken', 'wtFOCK').

'Undercover' is een reeks van productiehuis De Mensen voor Eén, in samenwerking met Netflix, Proximus, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Source Investments/DFW, Federation Entertainment, Les Gens, Gardner and Domm, Gallop, en de Tax Shelter maatregel van de federale overheid. Nieuw dit seizoen is dat ook Netflix de reeks buiten België zal aanbieden vanaf 6 september.

'Undercover', vanaf 6 september te zien op Eén.