Eén kijkt vooruit naar een feestelijk najaar vol topnamen en straffe programma's

Vanaf maandag 31 augustus gaat het najaar in bij En. Na een bijzonder voorjaar kijkt En meer dan ooit vooruit, met klinkende namen en een hele reeks topprogramma's.

Zo mogen kijkers Tom Waes verwachten in 'Undercover' en 'Reizen Waes': Vlaanderen, Saartje Vandendriessche in 'Op De Man Af', en de immer populaire familie Planckaert in 'Château Planckaert'. Het is ook uitkijken naar een nieuw seizoen van 'Down the Road' met Dieter Coppens en Arnout Hauben die 'Dwars door België' trekt. Met andere woorden, het wordt een herfst om van te genieten. Is dat alles? Nee, Eén heeft nog een reden voor een feestje, want 'Dagelijkse Kost', 'Thuis' en 'FC De Kampioenen' vieren dit najaar een jubileum. En dat mag iedereen meevieren.

Een terugblik

De voorbije maanden waren uitdagend voor iedereen. Door de coronacrisis vielen zekerheden weg en moest iedereen snel schakelen, zich aanpassen aan de omstandigheden, en nieuwe manieren van werken vinden – ook Eén. Het net slaagde hierin op verschillende vlakken: Eén speelde snel in op de nieuwe situatie met enkele specials rond corona, waaronder 'Reizen Waes Blijft Thuis' en 'Komen te Gaan'. Ook het dagelijkse 'Iedereen Beroemd' vond zichzelf opnieuw uit met nieuwe, relevante rubrieken als ‘Lockdown LOL’ en ‘Woonvlogcentra’. Daarnaast vervulde Eén zijn informatierol met verve door de Vlaming op de hoogte te houden via Het journaal en thema’s dieper uit te spitten in onder andere de 'Pano'-specials rond corona. Hiernaast bleef Eén ontspannende content brengen waarmee kijkers even konden wegdromen, en dat werd gesmaakt. Zo scoorde 'Kamp Waes' met bijna 2 miljoen kijkers, en 'De Columbus' en 'Down The Road' konden meer dan anderhalf miljoen mensen bekoren (best bekeken afleveringen; cijfers telkens 4+, Live+7).

Er werd niet alleen veel lineair naar Eén gekeken, maar ook op VRT NU. Het platform kende de afgelopen maanden een ontzettende groei. Door de lockdown hebben heel wat nieuwe gebruikers VRT NU ontdekt. Eind juli waren er meer dan 2.760.000 accounts. Dit jaar waren er al meer dan 66 miljoen videostarts en het platform had meer dan 1 miljoen kijkers per maand. Aan het begin van de lockdown in maart waren dat er zelfs meer dan 1 miljoen per week.

Feest voor enkele vaste waarden van Eén

Nu kijkt Eén vooruit, want er staat dit najaar heel wat moois op het programma. Zo is er reden tot feest, want verschillende programma's die deel uitmaken van het dagelijkse leven van vele Vlamingen mogen een jubileum vieren. Programma's die generaties samenbrengen, vele Vlamingen hun (dagelijkse) dosis ontspanning bezorgen, en hun leven verrijken – en dat viert Eén met alle fans. Zo mag Jeroen Meus voor 'Dagelijkse Kost' 10 kaarsjes uitblazen. In december wordt 'Thuis' in de bloemetjes gezet, want dan is het exact 25 jaar geleden dat de eerste aflevering van Vlaanderens populairste dagelijkse fictiereeks op Eén te zien was. En het is ook 30 jaar geleden dat de eerste aflevering van 'F.C. De Kampioenen' werd uitgezonden. Om dat te vieren, brengt Eén dit najaar een kerstspecial die ook een eerbetoon zal brengen aan de overleden Johny Voners.

Sterke verhalen van hier, op alle platformen

Eén blijft inzetten op sterke verhalen van hier, die herkenbaar zijn, ontroeren of uitdagen. Dit doet het net op alle kanalen: zowel digitaal als via lineaire televisie en via VRT NU. Eén zoekt hierbij steeds naar de beste manier om een bepaald verhaal tot bij de kijkers te brengen. Zo waren de afgelopen maanden online de avonturen van Dieter Coppens en Kevin voor 'Down the Sea' te volgen, en konden kijkers ook de tocht van Arnout Hauben 'Dwars door België' op een interactieve kaart in real time volgen. Vanaf dit najaar zal Linde Merckpoel vlogs maken voor de online kanalen van Eén, waarbij ze inspeelt op wat er leeft in Vlaanderen.

Eén kiest tot slot voor een sterk prime time slot met elke weekdag (maandag tot en met donderdag) en elke zondag straffe programma's van hier. Kijkers kunnen onder andere genieten van nieuwe seizoenen van 'Durf Te Vragen' met Siska Schoeters en 'Zelfde Deur, 20 Jaar Later' met Martin Heylen, Philippe Geubels lacht met onze noorderburen in 'Geubels en de Hollanders', Fatma Taspinar duikt in de werking van De cel vermiste personen, en Annemie Struyf trekt naar Het Hoge Noorden. Op zondag worden de kijkers getrakteerd op sterke Vlaamse fictie met 'Undercover' en ontspanning voor de hele familie met 'Château Planckaert'.

Later dit najaar brengt Eén onder andere de nieuwe fictiereeks 'Black-out'.



