Eén herdenkt overleden prins Philip met BBC-documentaire 'The Duke in his own words'

Naar aanleiding van het overlijden van de hertog van Edinburgh zendt En op zondag 11 april de documentaire 'The Duke in his own words' uit. De hertog van Edinburgh leidde zelf de filmploeg voor deze docu rond op het domein van Windsor Castle, de plaats die prins Philip altijd als zijn thuis heeft beschouwd. Het wordt een unieke rondleiding op dit prachtige domein en vooral een zeer persoonlijke en eerlijke terugblik op zijn eigen leven.

'The Duke in his own words'



'Het zal aan de anderen zijn om te bepalen wat mijn plaats in de geschiedenis en mijn nalatenschap zal zijn', Prins Philip



Portret van prins Philip, hertog van Edinburgh en echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth (1921-2021)



Naar de buitenwereld toe leefde de prins altijd in de schaduw van de koningin, volgens het protocol zelfs letterlijk enkele stappen achter haar. Maar in Windsor was hij heer en meester, een man die tussen al die antieke gebouwen altijd mee is geweest met zijn tijd. Hij maakte van het beroemdste kasteel ter wereld een moderne thuis voor zijn gezin. In de vele gesprekken zien we een gedreven en onderhoudende prins, vele momenten ook erg relativerend en grappig. "Het zal aan de anderen zijn om te bepalen wat mijn plaats in de geschiedenis en mijn nalatenschap zal zijn", zegt hij zelf. Een uniek portret van The Duke of Edinburgh, wijlen prins Philip, in zijn eigen woorden.



'The Duke in his own words', zondag 11 april om 21.45 uur op Eén

De uitzending van de 7e aflevering van de documentaire 'Great Asian Railway Journeys' wordt verschoven naar zondag 18 april.