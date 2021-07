Drie zomerse weken Nostalgie Beach Radio vanuit Nieuwpoort

Tot en met zondag 8 augustus krijgen muziekliefhebbers hun Nostalgie Feelgood Summer live vanuit Nieuwpoort. Vanmiddag openden DJ's Bjorn Verhoeven en Leen Demaré de Nostalgie Beach Radio-studio op de zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein met een feestelijke openingsshow.

Al wie dat wil, is welkom om de komende weken – coronaproof – een bezoekje aan de live-studio te brengen.

Nostalgie heeft al jaren een vaste afspraak aan de Belgische kust met het Nostalgie Beach Festival. Managing Director Radio Tom Klerkx: 'Niets mooiers dan direct contact te hebben met de mensen die je elke dag bereikt. Door de uitzonderlijke omstandigheden die iedereen kent, is het festival opnieuw verplaatst naar 2022, maar uiteraard wilden we graag iets doen voor onze luisteraars. Om die reden hebben we de Walk On Sunshine voorzien in Nieuwpoort: 2 unieke Instagram- & belevingsroutes langsheen de hotspots van Nieuwpoort-Bad én -Stad, waar we op elke locatie een Nostalgie-classic op een extra fotogenieke manier tot leven laten komen. En vanaf vandaag schakelen we nog een versnelling hoger, want gedurende drie weken zijn we élke dag te horen en te zien op de dijk vanuit onze Nostalgie Beach Radio-studio. Toegankelijk voor iedereen, goede muziek en naar ik hoor mooi weer. Wat wil je nog meer?'

Vanaf 4 juni kon jong en oud al in Nieuwpoort de zomer instappen met de Nostalgie Walk on Sunshine. Op www.walkonsunshine.be vind je alle informatie over de routes en ter plekke kan je een plannetje ophalen bij de Toeristische Dienst of in de radiostudio. Op 7 en 8 augustus kan je ook het culinaire Nieuwpoort ontdekken met de Taste On Sunshine, wandelingen i.s.m. de lokale horeca en handelaars.

Bert Gunst, 1ste Schepen van Nieuwpoort: 'Ondanks het wat mindere weer hebben honderden gezinnen en muziekliefhebbers via de Walk On Sunshine Nieuwpoort-Bad én -Stad al ontdekt. En nu de wolken verdwijnen is het uitkijken naar de komst van de Nostalgie-DJ’s en een zomer vol muziek.'

An Gheeraert Schepen voor Toerisme: 'We moeten helaas nog een jaartje langer wachten op de eerste editie van Nostalgie Beach Festival Nieuwpoort maar we kunnen ons gelukkig al volop opwarmen aan de zomerse hits van Nostalgie vanuit de pop-up radiostudio vanop de Nieuwpoortse Zeedijk.'

Op de zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein kan je vanaf vandaag dus ook een bezoekje brengen aan de Nostalgie Beach Radio. Je kan er ook een gratis Nostalgie-strandtas afhalen, coronaproof op de foto gaan met je favoriete Nostalgie-DJ's, jouw favoriete zomerclassics aanvragen en The Feelgood Summer van Nostalgie vanop de eerste rij beleven. Ook van thuis uit kan je live meekijken met de livestream via nostalgie.be.

Kevin De Geest, Creative Director Nostalgie: 'Elke dag van 10.00 tot 19.00 uur verwelkomen we iedereen in onze prachtige Nostalgie Beach Radio-studio. Je kan hier de zomerse sfeer komen opsnuiven. Onze DJ's zorgen ondertussen voor de perfecte zomerse soundtrack met de beste classics. En we brengen elke dag een heleboel fantastische cadeaus mee. In 'Graden Raden' kan je elke dag een zomerse strandtas bemachtigen. En luisteraars mogen kiezen welke extra ze eraan willen toevoegen: een fles champagne of cinematickets. Tijdens de weekends delen we kledingbonnen uit en in de week van 2 augustus rollen de lekkerste culinaire verrassingen uit je radio. Niet alleen voor onze bezoekers in Nieuwpoort, maar voor alle luisteraars: thuis, op het werk, online…'