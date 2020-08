DPG Media schrapt Q2, CAZ en Vitaya eind augustus

Op een persbriefing vanmorgen heeft DPG Media haar tv-strategie voor de nabije toekomst bekend gemaakt. En opvallend daarbij is dat de zenders Q2, CAZ en Vitaya verdwijnen.

VTM konigde aan dat vanaf 31 augustus de zenders Q2, CAZ en Vitaya ophouden te bestaan. Maar geen nood, het bedrijf blijft wel de kanalen behouden, en ook CAZ 2 verdwijnt vooralsnog niet.

VTM wordt een familie van zenders. Dus vanaf 31 augustus, de start van het najaar bij DPG Media, zullen er 4 VTM zenders zijn. Eerder was al bekend dat VTM een broertje zou krijgen, VTM 2. Maar nu worden ook Vitaya en CAZ omgedoopt tot VTM. De zenders zullen respectievelijk VTM 3 en VTM 4 gaan heten. En ook de profielen van de zenders worden aangescherpt.

VTM laat echte mensen schitteren, wordt verraderlijk verrassend en ontvangt de kijkers met open armen, zo luidt het profiel van het vlaggenschip. VTM 2 legt de focus op het echte leven, is nieuwsgierig naar het buitengewone en brengt content met 'guts'. Op VTM 2 zullen onder meer 'Blind Getrouwd Australië' als de Blaamse versie van 'Ik Vertrek Vlaanderen' te zien zijn. VTM komt met 10 nieuwe programma's, voor VTM 2 zijn in de opstart 5 eigen nieuwe programma's te zien.

VTM 3 dan is de zender die in de plaats van Vitaya komt en dat wordt een echte filmzender. De vierde zender die in de plaats van CAZ komt, heet logischerwijs dus VTM 4 en die zal heel hard lijken op de huidige zender, dus filmklassiekers en series.

Iconische baseline 'Kleurt Je Dag 'keert terug

VTM haalt ook de iconische baseline 'Kleurt je Dag' weer van onder het stof. Die zin vervangt vanaf 31 augustus de huidige baseline 'Zoveel om te delen'. Volgens Dirk Lodewyckx, de tv-directeur van DPG Media, is de terugkeer van de baseline intussen ook goedgekeurd door de 'founding father' van VTM, Mike Verdrengh.

Later meer...