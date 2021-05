DPG Media ontruimd na dreiging - UPDATE!

De Antwerpse kantoren van DPG Media, het moederbedrijf van VTM, is maandag in de vooravond ontruimd na een dreiging. Het 'VTM NIEUWS' van 19.00 uur komt met Dany Verstraeten vanuit de 'noodstudio' in Vilvoorde.

Rond 17.30 werden de gebouwen van DPG Media in Antwerpen ontruimd nadat er een dreigbericht ontvangen werd. De politie heeft een 'sweeping' uitgevoerd en rond 19.00 uur werd het gebouw grotendeels weer vrijgeven.

'Wij hebben een bedreiging gekregen ten opzichte van het gebouw in Antwerpen. We onderzoeken momenteel samen met de politie wat er gaande is. Ons gebouw is momenteel ontruimd en al onze mensen zijn in veiligheid gebracht', zegt DPG Media-woordvoerster An Goovaerts aan Het Laatste Nieuws.

Hoe ziet een noodnieuws eruit?



Tafel, laptop, achtergrond op tv en een master of ceremony👇🏽 @VTMNIEUWS 💪🏼 pic.twitter.com/Rv8DFlcHbF — stijn vlaeminck (@stijnvlaeminck) May 24, 2021

[UPDATE]

Na de uitzending van 'Camping Coppens: op Weg Naar Zweden' is er een extra uitzending van 'VTM NIEUWS' over de ontruiming van de kantoren van DPG Media.

Ondertussen is de binnenzijde van het gebouw opnieuw vrijgegeven. Via de ondergrondse parkeergarage konden de medewerkers weer naar binnen. De rest van de avond blijft de politie wel nog uit voorzorg aanwezig. Het is nog altijd niet duidelijk uit welke hoek de dreiging kwam.