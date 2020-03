DPG Media neemt extra maatregelen om het coronavirus in te dijken

DPG Media (VTM, Q2, Qmusic enz.) heeft beslist om extra maatregelen te nemen naar aanleiding van het coronavirus, om de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers en publiek te beschermen.

Zo zullen geplande opnames in maart waarbij er normaal gezien publiek aanwezig is, doorgaan zonder publiek in de studio. Het gaat onder andere om 'Beste Kijkers' en 'The Voice Kids'. Alle rondleidingen die deze maand zouden plaatsvinden in de gebouwen van het bedrijf worden uitgesteld en events vanuit DPG Media worden afgelast. Er worden ook strengere voorzorgsmaatregelen genomen voor alle medewerkers van het bedrijf.

DPG Media last verschillende evenementen af zoals de showcase van Noordkaap op 19 maart van radiozender Willy en de halve finale en finale van Humo’s Rock Rally dit weekend. Willy zoekt naar een nieuwe datum en de jury van Humo’s Rock Rally beraamt zich momenteel over het verdere verloop van de wedstrijd. De Q-Party die nu zaterdag 14 maart plaatsvond in Neeroeteren wordt uitgesteld naar zaterdag 26 september.

Strengere regels voor medewerkers DPG Media

DPG Media neemt voor alle medewerkers strengere maatregelen ter preventie van het coronavirus. Medewerkers die thuis kunnen werken, werken indien mogelijk thuis. Voor de afdelingen waar een minimale bezetting op kantoor noodzakelijk is, zoals op de redacties, wordt er gewerkt in een tweeploegensysteem waarbij de ene ploeg niet in contact komt met de andere ploeg om de continuïteit van het nieuwsaanbod te verzekeren en ervoor te zorgen dat de Vlaming goed geïnformeerd blijft.

DPG Media volgt de situatie nauw op de voet en neemt alle verdere maatregelen in overleg met de FOD Volksgezondheid om de gezondheid van alle werknemers in alle vestigingen, bezoekers en publiek zo goed mogelijk te beschermen.