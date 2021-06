Dorothee Vegas & Like Maarten strikken Sergio voor foute remix van 'Allez Allez'

Een remix met veel voetbalsfeer en foute vibes speciaal voor het EK? Dorothee Vegas & Like Maarten, oftewel het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, hebben het weer voor elkaar gekregen.

Na de remixen van 'Allemaal' met Wim Soutaer, 'Laat het gras maar groeien' met Sam Gooris, 'Viva De Romeo's' met De Romeo's en 'Als een leeuw in een kooi' met Willy Sommers, hebben Dorothee Vegas & Like Maarten de handen in elkaar geslagen met niemand minder dan Sergio. Het duo heeft een herwerking van 'Allez Allez' gemaakt, het supporterslied voor de Rode Duivels tijdens het EK van 2000. En dat met een bijhorende videoclip, waarvan een deel werd gefilmd in de bovenste bol van het Atomium in Brussel. Ook voor de andere Q-collega's is er een glansrol weggelegd in de videoclip.