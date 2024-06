Dorothee Vegas & Like Maarten steken 'Diep' van Get Ready! in een extra fout jasje

De liefde van Q-luisteraars voor Foute muziek gaat diep. Heel diep. Om de fans van al wat Fout is klaar te stomen voor de Foute maand bij Qmusic steken Dorothee Vegas & Like Maarten - het alter ego van Q-dj's Maarten & Dorothee - naar jaarlijkse traditie een iconische Foute hit in een nieuw jasje.

Deze keer nemen ze ‘Diep’ van Get Ready! onder handen en zwieren ze de vetste beats onder de monsterhit van Vlaanderens meest legendarische boysband. Een ode aan Get Ready! en dé ideale opwarmer voor De Foute Party van Qmusic op 28 juni in de Flanders Expo Gent, waar de boys van Get Ready hun afscheidstournee aftrappen. Maarten & Dorothee losten de foute remix maandag 3 juni tijdens Het Foute Uur in hun Q-ochtendshow en brachten hun luisteraars helemaal in foute sferen.

Beluister hier Get Ready!, Dorothee Vegas & Like Maarten - Diep - Remix:

Met de 'Foute 728' in het vooruitzicht stijgt bij Qmusic de Foute verkiezingskoorts. Vanaf maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni 18.00 uur kunnen Q-luisteraars hun favoriete Foute nummers in 'De Foute 728' stemmen via de Q-app en Qmusic.be. Qmusic heeft nog meer verkiezingsnieuws voor stemmers op de 'Foute 728' in petto, maar daarover later meer. Hoe hoog stemmen de luisteraars Get Ready! in de Foutste lijst van het land? Zegeviert ‘On and On’ van X-Session opnieuw tijdens de hoogmis van de Foute muziek? Of bestijgt André Hazes Jr. met ‘Leef’ de foutste troon? Vanaf maandag 24 juni genieten Q-luisteraars iedere dag tussen 6.00 en 19.00 uur van de leukste Foute muziek tijdens de 'Foute 728'.

Na de grote apotheose van de 'Foute 728 'op vrijdag 28 juni wordt het Foute Feest verdergezet in een uitverkocht Flanders Expo Gent waar De Foute Party losbarst. Maar liefst 19.000 feestvierders gaan tijdens een spetterende show volledig uit de bol tijdens live acts van Get Ready!, Lasgo, Ruslana, K.I.A. vs Sam Gooris, Mega Mindy, Marco Schuitmaker, Dorothee Vegas & Like Maarten, Las Ketchup en Willy Sommers.