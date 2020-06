Donaat Deriemaeker terug op televisie

Foto: © VRT

Voormalig VRT-showpresentator Donaat Deriemaeker gaat na jaren weer televisie maken. Niet meer bij de openbare omroep, maar wel op de digitale zender MENT TV. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Deriemaeker mocht bij de toenmailge BRT in de voetsporen treden van de grote Luc Appermont toen die naar VTM was vertrokken. In 1989 had hij als jonge snaak de talentenjacht 'Sterrenwacht' gewonnen en kort daarna mocht hij de spelshow 'Baraka' presenteren. Nadien volgde ook nog de trouwshouw 'Tartufo'. Ook het spelletje 'Zeg 'ns Euh!' presenteerde Deriemaeker gedurende enkele seizoenen. Daarna nam hij de drukkerij van zijn ouders over en verdween Donaat uit de schijnwerpers.

Op MENT TV zal Donaat de studioversie presenteren van 'Vlaanderen Zingt', het populaire zomerse meezing-event. Door de corona-crisis gaat dat dit jaar niet door, dus sprong MENT TV op de kar om het event in een 'veilig' tv-kleedje te steken. Samen met Donaat Deriemaeker zullen onder anderen Stef Poelmans, bekend van Nickelodeon, en een wisselende muzikale gast Vlaamse klassiekers uit volle borst meezingen.

'Vlaanderen Zingt' is vanaf 19 juni wekelijks te zien op MENT TV.

Bron: Het Laatste Nieuws