Docuserie 'The Rise of the Murdoch Dynasty' over de man die Trump groot maakte

De driedelige BBC-documentaire 'The Rise of the Murdoch Dynasty' vertelt het fascinerende, zij het niet altijd even fraaie verhaal van de machtige mediatycoon Rupert Murdoch.

Het media-imperium van de Australisch-Amerikaanse uitgever maakte en kraakte kandidaat-premiers en would-be-presidenten.

Murdoch zorgde er mee voor dat het Westen ten oorlog trok tegen Irak, had een hand in de brexit, loodste Tony Blair naar Downing Street 10 en Donald trump naar het Witte Huis.

Maar in zijn eigen familie verliep het niet altijd zoals hij wou en de strijd om zijn opvolging werd op het scherp van de snee gestreden.

Aflevering 1: Kingmaker

Vanuit zijn Australische thuisbasis begon Rupert Murdoch (°1931) in de jaren ’60 aan een wereldwijde expansie van zijn media-activiteiten en vandaag is News Corporation van de familie Murdoch een van 's werelds grootste en invloedrijkste mediaconglomeraten, met tientallen tijdschriften, kranten, televisiezenders, filmproductiebedrijven en digitale mediabedrijven.

Met de verkiezingen van 1997 in het Verenigd Koninkrijk in aantocht moet Rupert Murdoch beslissen wie hij zal steunen: Tony Blair of John Major. Een steun waarvoor een zware prijs dient betaald te worden. Daarnaast moet hij ook beslissen wie van zijn kinderen zijn imperium zal overnemen. Zijn huwelijk met Wendi Deng wordt niet door iedereen in zijn familie aanvaard en wanneer zijn dochter trouwt met een man die niet echt fan is van Rupert, komt zijn opvolging in het gedrag.

Nu Murdoch ongekende toegang heeft tot de Britse regering, lobbyt hij voor de oorlog in Irak en belt hij herhaaldelijk met de premier. Meer dan 160 van Murdochs redacteurs over de hele wereld steunen de oorlog.

Maar net wanneer hij aan de top van zijn carrière lijkt te staan, komt Rebekah Wade, hoofdredactrice van The Sun, met informatie die zijn imperium doet wankelen.

'The Rise of the Murdoch Dynasty', vanaf dinsdag 1 december om 23.15 uur op Canvas en meteen integraal op VRT NU.