Documentaire 'Arsenal - The Rhythm of the Band' op Canvas

Hendrik Willemyns van Arsenal zoekt in China naar een manier om zijn band te redden die op een schijnbaar onmogelijke tweesprong is beland.

Na twintig jaar samen als de band Arsenal kunnen John Roan en Hendrik Willemyns elkaar niets meer wijsmaken. Volgens Willemyns is het einde van de muziekwereld zoals we die kennen nabij terwijl John Roan droomt van een blackmetalplaat. In januari 2020 pakken ze hun demonen aan in de Chinese stad Chongqing, waar enkele kilometers verderop een vleermuis een orkaan veroorzaakt. Hoe zijn ze tot hier gekomen? En vooral: hoe geraken ze hier weg?

'Wat is muziek?' Het is een vraag waar Hendrik Willemyns mee aan de slag gaat om er niet alleen een relatiecrisis mee te bedwingen, maar tegelijk een album en een televisiereeks mee te maken. Het resultaat is een poëtische reis die antwoorden geeft en vragen oproept en een muzikale documentaire die met veel fictie een beetje waarheid probeert te achterhalen.

In 'Arsenal - The Rhythm of the Band' ga je met een mix van melancholie en dansritmes mee op en neer met een band van twee individuen die proberen bij elkaar te blijven.

Aflevering 1: Is muziek wiskunde?

In zijn zoektocht naar de vraag 'Wat is muziek' komt Hendrik Willemyns in Warschau terecht. Hij praat er met wetenschappers, maar ook met junkies en prostituees. Ondertussen is John Roan in de studio gedoken om zijn blackmetalproject vorm te geven. In Chongqing, China, praten de twee over het kruispunt waar elke relatie op een gegeven moment aanbelandt. Ook realiteit en fictie beginnen elkaar te kruisen.

Aflevering 2: Maken dieren muziek?

'Waar komt muziek vandaan?' Hendrik trekt naar Nigeria om het daar te onderzoeken. Hij praat met antropologen en muzikanten, maar ook met een zoomusicologe genaamd Emily Doolittle die dierenmuziek vertaalt voor mensen. Hendrik ontdekt dat chaos een belangrijk onderdeel is van elk creatief avontuur. John legt uit waar zijn liefde voor black metal vandaan komt.

Aflevering 3: Het hart van muziek klopt in de duisternis.

In deze poëtische en muzikale aflevering praat Hendrik Willemyns met de filosoof Gerard Bodifee over Schopenhauer en de eindigheid van het universum. We krijgen een inzicht in het onderbewustzijn van een band die zich nietsvermoedend blootgeeft in het China waar een pandemie zich ontwikkelt. De tweesprong waarop de band zich bevond begint zich te vertakken in verschillende richtingen.

Het album

Op 30 april brengt Arsenal het gelijknamige album 'The Rhythm of the Band' uit. De openingssingle Animal (met Felix Machtelinckx van Tin Fingers) verscheen op 9 april.

'Arsenal - The Rhythm of the Band', geschreven en verteld door Hendrik Willemyns, is een programma van Arsenal en De chinezen voor Canvas.

'Arsenal - The Rhythm of the Band', vanaf zondag 2 mei om 23.00 uur op Canvas en VRT NU.