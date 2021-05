Dit zijn de liedjes voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, donderdag live bij Eén

Een zucht van opluchting nadat Hooverphonic dinsdagavond een finaleplaats binnen haalde. Maar wie worden de concurrenten zaterdag? Dat weten we na de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, opnieuw live vanuit Rotterdam.

Ook voor deze tweede halve finale zit je bij Eén en VRT NU op de eerste rij om alles live te volgen. Eurovisie-kenner Peter Van de Veire is opnieuw op post om alles professioneel van commentaar te voorzien. 17 landen treden aan; enkel de tien beste plaatsen zich voor de finale van zaterdag. En net zoals in de eerste halve finale bepalen de televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden 50/50 de resultaten. De presentatie is in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager



Tussen 'Thuis' en de aftrap van de tweede halve finale brengt Eén 'Songfestival Ahoy!', een reportage waarin bekend Vlaanderen naar het Songfestival kijkt. Enkele bekende Eurovisiesongfestival-fans beleven, samen met vrienden of huisgenoten, de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival vanuit hun eigen cocon. Ze supporteren mee voor de Belgische inzending Hooverphonic en becommentariëren en reageren op alles wat Rotterdam hen voorschotelt.

Dit is de volgorde van de landen voor de tweede halve finale:

01 San Marino - Senhit: 'Adrenalina'

02 Estland - Uku Suviste: 'The Lucky One'

03 Tsjechië - Benny Cristo: 'omaga'

04 Griekenland - Stefania: 'Last Dance'

05 Oostenrijk - Vincent Bueno: 'Amen'

06 Polen - RAFAL: 'The Ride'

07 Moldavië - Natalia Gordienko: 'SUGAR'

08 IJsland - Daði og Gagnamagnið: '10 Years'

09 Servië - Hurricane: 'Loco Loco'

10 Georgië - Tornike Kipiani: 'You'

11 Albanië - Anxhela Peristeri: 'Karma'

12 Portugal - The Black Mamba: 'Love Is On My Side'

13 Bulgarije - VICTORIA: 'Growing Up Is Getting Old'

14 Finland - Blind Channel: 'Dark Side'

15 Letland - Samanta Tina: 'The Moon Is Rising'

16 Zwitserland - Gjon's Tears: 'Tout l'Univers''

17 Denemarken - Fyr Og Flamme: 'Øve Os På Hinanden'

'Songfestival Ahoy!', donderdag 20 mei om 20.35 uur, gevolgd door de tweede Halve Finale van het Eurovisie Songfestival vanaf 21.00 uur op Eén en VRTNU.