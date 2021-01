Dit zijn de eerste beelden van het 3de seizoen van 'Dertigers'

Foto: Eén © VRT 2020

In het langverwachte derde seizoen van de populaire fictiereeks 'Dertigers' wordt de vriendschap van de groep zwaar op de proef gesteld... Binnenkort op En, maar bekijk nu alvast de eerste beelden!

Overleeft de vriendschap dit seizoen? Saartje heeft Pieter gedumpt en is zonder veel uitleg naar Londen vertrokken. De hele groep, en zeker Pieter, begrijpt er niets van. Maar dan duikt Saartje opeens op in Antwerpen. Kan ze de reden van haar plotse vertrek geheimhouden en zo haar afspraak met An nakomen?



