Dit zijn de eerste beelden van 'De Kemping'. Tijs Vanneste opent camping op Eén

Dit zijn de eerste beelden van 'De Kemping'. Tijs Vanneste opent camping op En

In het nieuwe 'De Kemping' starten 9 jongeren samen met Tijs Vanneste vanuit het niets een camping op en baten ze die uit. Samen met Tijs zetten de jongeren zich twee maanden lang in en trotseren ze hittegolven, stortbuien n COVID-19.

Elk van deze jongeren raakt moeilijk aan werk of kan moeilijk werk houden. De oorzaken en persoonlijke verhalen zijn divers: schooluitval, gedragsstoornis, een beperking, verslavingsprobleem, migratie-achtergrond, armoede of bijzondere jeugdzorg.



De jongeren krijgen de verantwoordelijkheid over de camping zelf in handen en beslissen alles mee. Twee maanden lang engageren ze zich voor dit bijzondere project: ze bouwen campingplaatsen, poetsen dagelijks douches en toiletten, organiseren bingo- en pétanquewedstrijden, en moeten honderden kampeerders tevreden stellen. En ze moeten vooral leren om met elkaar samen te werken en individuele verantwoordelijkheid op te nemen. Tijs Vanneste, die tien jaar lang les gaf in het buitengewoon onderwijs, coacht hen en reikt hen de broodnodige bagage en werkervaring aan om zich later op de arbeidsmarkt te kunnen smijten.



