Dit zijn de blikvangers van Klara in deSingel 2020

Op zaterdag 1 februari 2020 palmt Klara voor het negende jaar op rij deSingel in tijdens Klara in deSingel. Muziek in al haar vormen vult een hele dag lang alle zalen en gangen van de internationale kunstcampus.

Van barok tot hedendaags klassiek, van jazz tot wereldmuziek, van muziektheater tot literatuur. Dit zijn de blikvangers van Klara in deSingel 2020.

2x Beethoven tijdens Beethovenjaar 2020

In 2020 is het exact 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. Het vieren van die heuglijke gebeurtenis start Klara tijdens Klara in deSingel met twee unieke Beethovenconcerten.

De dag wordt feestelijk geopend met Beethovens meest iconische werk: 'Symfonie nr. 5'. Het is een werk dat mikt op onze menselijkheid: breekbare stralen van hoop lichten op tussen de duistere schaduwen van het noodlot.

Later op de dag kan het publiek genieten van Beethovens negende Symfonie, een meesterwerk dat het genie en de levensvisie van de componist verenigt. Het werk is een radicale breuk met het verleden door de lengte, het introduceren van een koor en vocale solisten, en de introductie van Beethovens ethische idealen. Met deze symfonie worden we deelgenoot aan Beethovens persoonlijke gevoelens en ideeën. Want zijn publiek moest niet alleen overtuigd maar ook gelouterd worden.

Beethoven 5: Blauwe zaal, van 12.00 - 12.45 uur

Beethoven 9: Blauwe zaal, van 19.30 - 20.45 uur

Koning Elisabethwedstrijd-laureate Sylvia Huang

Sylvia Huang oogstte veel lof met haar prestatie tijdens de jongste Koningin Elisabethwedstrijd, als enige Belgische finaliste. Met haar uitvoering van Hakola en Dvořák won ze overtuigend de Klara/Canvas publieksprijs. Tijdens Klara in deSingel laat Sylvia zich begeleiden door Boris Kusnezow, een talentvolle en internationaal gewaardeerde pianist die ook aan Sylvia's zijde stond tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd.

Sylvia Huang en Boris Kusnezow: Blauwe zaal, van 13.45 - 14.30 uur

Jef Neve in avant-première

Jef Neve stelt op Klara in deSingel exclusief en in avant-première zijn nieuwe album voor. Voor dit nieuwe project deelt hij het podium met enkele kleppers uit de jazz-scene, zoals Nicolas Kummert (sax), Teus Nobel (trompet) en Jasper Høiby (bas). Voeg daar nog 2 saxen (Bruno Van der Haegen en Andy Dhondt) en een bastrombone (Pieter Kindt) aan toe, en de band is compleet, klaar voor een heerlijk nieuw muzikaal avontuur met Neve aan het stuur.

Jef Neve: Blauwe zaal, van 21.30 - 23.00 uur

Voor het concert van Jef Neve kunnen ook afzonderlijk tickets worden gekocht.

10 jaar Harry Mulisch

In 2020 vieren we niet enkel de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven, het is ook 10 jaar geleden dat de Nederlandse schrijver Harry Mulisch overleed. Christophe Vekeman en Nicky Aerts grasduinen door Mulisch' oeuvre met een panel van aandachtige lezers, waaronder Marita Mathijsen, Joost de Vries, Herman Brusselmans, Gaea Schoeters, Arnold Heumakers en Sander Bax. Ze laten zich daarbij leiden door vier markante uitspraken van Mulisch:

13.45 - 14.35 uur: 'Ik heb de oorlog niet zo zeer 'meegemaakt', ik bèn de Tweede Wereldoorlog.'

15.15 - 16.05 uur: 'Ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertje lief aan.'

16.45 - 17.35 uur: 'De oorlog is nu over. Gewonnen. We kunnen elkaar weer verhaaltjes gaan vertellen.'

18.15 - 19.05 uur: 'Ik ben geen woordenschrijver, ook geen zinnenschrijver, maar een oeuvreschrijver.'

Mulisch: Muziekstudio, van 13.45 - 19.05 uur

Klara in deSingel is een organisatie van Klara in coproductie met deSingel, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en AP Hogeschool.

Klara in deSingel: zaterdag 1 februari 2020 in deSingel in Antwerpen, en live via Klara, Klara.be en de Klara-app.