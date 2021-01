Dit waren de hoogtepunten van bijzonder en innovatief 'Gala van de Gouden K's 2020'

Foto: Ketnet/VRT - © JOKKO 2021

Het 'Gala van de Gouden K's 2020' was vanavond aan zijn achtste editie toe. Door het coronavirus kon het Gala niet plaatsvinden in een uitverkocht Sportpaleis zoals andere jaren, maar toch werd het een spectaculaire liveshow in een indrukwekkend virtueel en intergalactisch ruimte-decor.

Bekend Vlaanderen was goed vertegenwoordigd. Onder meer de Ketnet-wrappers, Tom Waes, Jani Kazaltzis, Ella Leyers, Laura Tesoro, Regi, '#LikeMe', 'Campus 12' en vele anderen tekenden present voor Ketnet's eigenste awardshow. Het Gala werd voorafgegaan door de Rode Loper-show met Zita Wauters en Elias Verwilt, en was integraal te volgen op Ketnet en Ketnet.be, in de Ketnet-app en via VRT NU.

Direct na de liveshow kregen de Ketnetters thuis een unieke blik achter de schermen in 'The Making Of het Gala van de Gouden K's'. Ze kwamen er te weten hoe de opnames van de optredens in hun werk gingen en hoe de voorbereidingen verliepen, met leuke anekdotes en bijdragen van verschillende bekende gezichten.

De Ketnetters die de show niet live konden volgen, kunnen zondag alles herbeleven op Ketnet om 08.30 en om 18.30 uur. Ook 'The Making Of het Gala van de Gouden K's' wordt zondagavond om 19.30 uur opnieuw uitgezonden op Ketnet.

'#LikeMe' als grote winnaar van de avond

De Ketnetters waren vanavond opnieuw de baas en kozen hun favorieten van het afgelopen jaar. '#LikeMe' kwam als grote winnaar uit de bus. De razend populaire Ketnet-reeks werd met maar liefst 5 Gouden K's bekroond, voor 'Ketnet-acteur/actrice van het jaar' (Pommelien Thijs), 'Grave griet van het jaar' (Camille Dhont), 'Outfit van het jaar' (Camille Dhont), 'Ketnet-serie van het jaar' en 'Artiest van het jaar'. De cast van '#LikeMe' sloot de avond spetterend af met 'Soldiers of love'.

Verrassingsact van BTS

Het 'Gala van de Gouden K’s 2020' trakteerde de Ketnetters thuis op heel wat straffe optredens. Niet enkel #LikeMe, maar ook Niels Destadsbader, Ketnet Musical met Campus 12 en Regi met Camille, Jake Reese en OT gaven het beste van zichzelf op het buitenaardse podium.

De Ketnet-wrappers hadden een bijzonder verrassingsoptreden van BTS geregeld, maar helaas belden de Zuid-Koreaanse popsterren last-minute af. Gelukkig kwam Sander al snel met een oplossing op de proppen. Samen met Thomas trommelde hij vijf hippe boys op die voldeden aan de BTS-eisen: zingen, dansen en de wereld in zwijm doen vallen! Niemand minder dan Jelle Mels, Maarten Cop, Francisco Schuster, Louis Thyssen en Sieg De Doncker stapten samen met Sander en Thomas het podium op en brachten als de 'BTS van bij ons' de grote hit 'Dynamite'.

Een suikerspin, een hologram en een staande ovatie voor Xavier

De avond zat boordevol verrassingen en nieuwigheden. Zo werden er voor het eerst awards uitgereikt in twee gloednieuwe categorieën: 'YouTube-hit van het jaar' en 'TikTok-ster van het jaar'. Céline Dept en Michiel Callebaut, en Jonatan Medart hadden de eer om die eerste Gouden K's in ontvangst te nemen. En er was meer!

Voor het eerst op het Gala van de Gouden K's konden de Ketnetters live stemmen voor twee awards: 'Outfit van het jaar' (uitgereikt door stijlicoon Jani Kazaltzis) en 'Smos van het jaar' (uitgereikt door de Ketnet-wrappers). Camille Dhont ging aan de haal met de award voor 'Outfit van het jaar'. Michiel Callebaut had minder geluk en kon genieten van een Smosdouche.

Niemand minder dan Suikerspin en Koningin uit The Masked Singer mochten de award voor 'Song van het jaar' uitreiken. Die werd gewonnen door Regi feat. Jake Reese & OT voor hun grote hit 'Kom wat dichterbij'. Als kers op de taart verrasten ze de Ketnetters met dat nummer tijdens een spetterend optreden.

Ook Carmen uit 'F.C. De Kampioenen' was vanavond van de partij. Ze reikte de award voor 'Ketnet-programma van het jaar' uit, maar daar bleef het niet bij. Carmen bracht ook een mooie ode aan haar ventje Xavier, de allergrootste Kampioen van wie we in 2020 afscheid hebben moeten nemen. Met een buitenaards applaus stonden de aanwezigen en de Ketnetters thuis even stil bij dat gemis.

Olly Wannabe had normaal de award voor 'Ketnet-serie van het jaar' moeten uitreiken, maar helaas/gelukkig zat hij in quarantaine wegens een tripje naar Ollywood. Marc Van Ranst nam dan maar z'n plaats in, maar hij werd al snel gestoord door de hologram van Olly in zijn onderbroek.

Wereldprimeur met XR-set

Door het coronavirus konden de Ketnetters niet fysiek meezingen en meedansen met hun favoriete artiesten op deze achtste editie van het Gala. Maar Ketnet wilde de spectaculaire beleving van de liveshow toch maximaal overbrengen tot bij de Ketnetters thuis. Daarom werd het Gala omgetoverd tot een buitenaardse, virtuele speeldoos, in samenwerking met AED studios, Malfmedia, AVWizard en Eurogrip.

Ketnet koos voor een systeem dat het mogelijk maakte om live met vier camera's echte beelden en virtuele beelden te combineren. Er werd dus gebruikt gemaakt van standaard captatiemiddelen waaraan 3D-beelden werden toegevoegd. Ketnet had daarmee een wereldprimeur vast, want deze XR-set werd nog nooit eerder gebruikt tijdens een live-event.

De winnaars van de 'Gouden K's'

Op het 'Gala van de Gouden K's 2020' werden awards uitgereikt in twaalf categorieën. Dit zijn de winnaars van de Gouden K's:

Acteur/actrice van het jaar

Uitreikers: Agent Tim en Dieter uit 'Thuis'

Gewonnen: Pommelien Thijs

Grave gast/griet van het jaar

Uitreikers: Mathias Coppens en Sean Dhondt

Gewonnen: Camille Dhont

Ketnet-programma van het jaar

Uitreiker: Carmen uit F.C. De Kampioenen

Gewonnen: Heldentoeren

TikTok-ster van het jaar

Uitreiker: Niels Destadsbader

Gewonnen: Jonatan Medart

YouTube-hit van het jaar

Uitreikers: Dina Tersago en Andy Peelman

Gewonnen: Céline Dept en Michiel Callebaut

Song van het jaar

Uitreikers: Nora Gharib en Sandra Kim uit The Masked Singer

Gewonnen: Regi feat. Jake Reese & OT

Outfit van het jaar

Uitreiker: Jani Kazaltzis

Gewonnen: Camille Dhont

Ketnet-serie van het jaar

Uitreikers: Olly Wannabe en Marc Van Ranst

Gewonnen: #LikeMe

Tv-ster van het jaar

Uitreikers: Brenda en Stijn uit Down the road

Gewonnen: Andy Peelman

Artiest van het jaar

Uitreiker: Ella Leyers

Gewonnen: #LikeMe

Familieprogramma van het jaar

Uitreikers: Samson & Marie

Gewonnen: The Masked Singer

Smos van het jaar

Uitreikers: de Ketnet-wrappers

Gewonnen: Michiel Callebaut

'Het Gala van de Gouden K's 2020' wordt opnieuw uitgezonden op zondag 31 januari om 08.30 uur en om 18.30 uur op Ketnet.

'Het Gala van de Gouden K's 2020' is ook te bekijken met Vlaamse Gebarentaal op woensdag 3 februari om 13.30 uur op Ketnet.