Dit is wat Belgen hebben gekeken op Netflix in 2020

Foto: © Coopr/Netflix 2020

December is bij uitstek het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en 2020 was op zijn zachts gezegd een uitzonderlijk jaar. Maar ondanks de lockdowns, de mondkapjes en de sociale afstand vonden Belgen comfort en plezier in de wereld van films en series.

De Belgische Netflix-kijker ontsnapte dit jaar het liefst aan de realiteit van de dag met non-fictie zoals 'Tiger King' en 'Too Hot to Handle'. Het jaar - dat aanvoelde als het langste jaar ooit - komt ten einde en daarom heeft Netflix de kijktrends van 2020 op een rijtje gezet.

Populairste genres

De Belgische Netflix-leden wilden zwijmelen bij andermans liefdesleven en drama, hadden de behoefte om te lachen en spendeerden meer 'quality time' met de familie. Dit zijn de drie populairste genres op Netflix in België van het afgelopen jaar:

- Drama

- Comedy & Stand Up

- Kids

Daarnaast was er dit jaar een enorme behoefte om te ontsnappen aan de realiteit van de dag. Non-fictie series werden dubbel zoveel bekeken als vorig jaar, waarbij 'Tiger King', 'The Last Dance' goed scoorden onder de Belgische Netflix-kijker. Ook reality shows zoals 'Too Hot to Handle', 'Floor is Lava' en 'Love is Blind' vielen goed in de smaak.

'Into the Night' ging de wereld over

Ondanks de reisrestricties die golden dit jaar, zijn de Belgen in heel Europa aanwezig geweest. De Belgische Netflix Original 'Into the Night' was het tweede best bekeken Sci-Fi programma in Duitsland. In Turkije is de serie zelfs het best bekeken Sci-Fi programma op Netflix. Andere landen die ook genoten van het apocalyptische plot zijn Finland, Denemarken én Colombia.

Series die de aandacht lang vasthielden

Sommige series werden zo goed ontvangen, dat ze over een langere periode populair bleven. Wanneer we kijken naar de titels die het langst in de top 10 van België stonden, is duidelijk dat de Belgische kijker een gevarieerde smaak heeft. Zo kregen ze niet genoeg van de Viking saga’s in het vroege Scandinavië, werden de taboes rondom seksuele voorlichting bespreekbaar én werd het survival mechanisme aangezet:

- 'Vikings'

- 'Sex Education'

- 'Snowpiercer'

Door Covid-19 ontdekten Belgen nieuwe genres

Naast dat de Belgische kijker het heerlijk vond om zich onder te dompelen in de levens van anderen met reality-tv, schoot ook het aantal mensen dat naar Koreaans drama keek tijdens de eerste lockdown omhoog. Series zoals 'Kingdom' seizoen 2, 'Rugal' seizoen 1 en 'Crash Landing on You' seizoen 1 scoorden goed in België. Een ander genre dat het goed deed toen we de deur niet uit konden, was anime. Onder de favorieten vindt men 'Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution' en 'The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods'. Deze drie genres groeiden het hardst tijdens de eerste lockdown in maart:

- Reality-tv

- Anime

- K-drama

Methodologie

De genoemde titels (licenties en Originals) gingen allemaal in 2020 in première op Netflix - populariteit wordt gemeten aan de hand van het aantal accounts dat ervoor koos om ten minste twee minuten van een serie, film of special te bekijken tijdens de eerste 28 dagen op Netflix in 2020.