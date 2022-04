Dit is het nieuwe ochtendduo van MNM! 'Kawtar & Keyaert' moet 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' doen vergeten.

De ochtendshow van MNM wordt vanaf komende dinsdag gepresenteerd door een nieuw duo: Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert. Samen met nieuwslezer Chaima Saysay en weerman Bram Verbruggen maken ze elke ochtend de MNM-luisteraars goedgezind wakker.

Wie zijn Kawtar en Robin?

Kawtar is 25 jaar en woont in Dendermonde. Na haar studie radiojournalistiek, kwam ze al snel bij MNM terecht. Ze maakte haar radiodebuut tijdens Student Late Night en las ook een tijdje het nieuws op MNM. Sinds 2019 is ze te horen in de ochtendshow.

Robin is 28 jaar en woont in Gentbrugge. Hij studeerde aan het Conservatorium in Antwerpen en acteerde in verschillende theatervoorstellingen zowel in het binnen- als buitenland. Afgelopen jaar presenteerde hij op zondagavond het programma Robin Van De Radio op MNM. Op het scherm speelde hij al verschillende gastrollen op TV en vertolkt hij ook 'Sokpop' in het Ketnet-programma Sarah.

Alles wakker!

Er is niets mooier dan opstaan met de radio. De juiste muziek, het nieuws van de dag en vooral een goeie portie humor en enthousiasme. Kawtar en Robin zijn helemaal klaar om vanaf nu dinsdag 'alles wakker' te maken en heel Vlaanderen geboeid naar de radio te laten luisteren.

Kawtar en Robin: 'We kijken er enorm naar uit om iedere dag op te staan met de MNM-luisteraars. Het mooiste publiek van Vlaanderen! We hebben er alvast zin in!'

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'MNM is dé jongerenzender van Vlaanderen. Voor de ochtendshow kiezen we dan ook resoluut voor jong talent van bij ons. Kawtar is al even een vaste waarde in het ochtendblok. Met Robin aan haar zijde stapt iedereen vanaf nu vrolijk en energiek de dag in.'

Wie zijn Kawtar en Robin?

Kawtar is 25 jaar en woont in Dendermonde. Na haar studie radiojournalistiek, kwam ze al snel bij MNM terecht. Ze maakte haar radiodebuut tijdens Student Late Night en las ook een tijdje het nieuws op MNM. Sinds 2019 is ze te horen in de ochtendshow.

Robin is 28 jaar en woont in Gentbrugge. Hij studeerde aan het Conservatorium in Antwerpen en acteerde in verschillende theatervoorstellingen zowel in het binnen- als buitenland. Afgelopen jaar presenteerde hij op zondagavond het programma Robin Van De Radio op MNM. Op het scherm speelde hij al verschillende gastrollen op TV en vertolkt hij ook 'Sokpop' in het Ketnet-programma 'Sarah'.