Dit is het najaar van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4: extra 'Code van Coppens' donderdag op VTM.

Vanaf maandag 31 augustus 2020 breidt VTM uit met VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Maar welke programma's kan je nu verwachten op de vier televisiezenders? Staf en Mathias Coppens nemen morgen, donderdag 20 augustus, de kijkers om 19.55 mee doorheen het najaar van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4!

Dat doen ze in een speciale aflevering van 'Code van Coppens' bij VTM: ‘Code van Coppens: Unlock VTM’. De broers roepen de hulp in van duo’s Koen Wauters & Ruth Beeckmans en Jens Dendoncker & Karen Damen om de code van het najaar van de vier VTM-zenders te kraken.



De aflevering van De Kotmadam, die oorspronkelijk gepland stond op donderdag, schuift door en zal op vrijdag 21 augustus om 19.55 te zien zijn bij VTM. Wanneer het nieuwe seizoen van Code van Coppens start dit najaar, wordt later bekend gemaakt.

‘Code van Coppens: Unlock VTM', donderdag 20 augustus om 19.55 uur op VTM.

