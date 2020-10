Dit is 'Free Love Paradise': nieuw relatie-experiment van VTM 2 rond vrije liefde nu al bij Streamz

Je levenslang binden aan één partner: is dat nog wel van deze tijd? Het is de hamvraag in het nieuwe programma 'Free Love Paradise', dat vanaf vandaag, donderdag 22 oktober, in preview op Streamz te zien is en op donderdag 5 november bij VTM 2 start.

In het nieuwe relatie-experiment 'Free Love Paradise' nemen zes jonge koppels, drie Vlaamse en drie Nederlandse, de proef op de som. Ze trekken samen naar een zonnige bestemming in Mexico met de vraag: is het mogelijk om de regels van monogamie open te breken?



In 'Free Love Paradise' hebben de koppels een unieke kans om te ervaren hoe een open relatie werkt en waar voor elk van hen de grens ligt. Het programma wordt gepresenteerd door Sean Dhondt en de Nederlandse Froukje de Both. Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee om de koppels te begeleiden.



'Free Love Paradise' komt er niet zomaar. De cijfers liegen er niet om: in België eindigt 41,4% van de huwelijken in een echtscheiding. Dat is bijna 1 op 2. En dan wordt er nog geen rekening gehouden met koppels die nooit wettelijk getrouwd zijn.



Ook onderstaande cijfers spreken boekdelen:

Slechts 25% van alle samenlevingen ter wereld zijn monogaam. Het is een Westerse culturele norm om met 1 iemand te trouwen. In verschillende culturen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië wordt er vaker voor polygamie - trouwen met meerdere partners - gekozen





1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen pleegt overspel. Voor meer dan de helft die het slippertje opbiechten, betekent het meteen ook het einde van hun relatie





Mensen scheiden gemiddeld na ongeveer 15 jaar huwelijk





3 miljoen Vlamingen en Nederlanders hebben ooit een open niet-monogame relatie gehad. 500.000 Vlamingen en Nederlanders hebben dat op dit moment, waarvan 100.000 een polyamoureuze relatie





De website ‘Second Love’ - een speciale datingsite voor overspeligen in Nederland - telt ondertussen al meer dan 500.000 leden



Kiest de Vlaming voor monogamie omdat het de norm is?

Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee naar Mexico voor professionele begeleiding van de zes koppels van dit nieuwe relatie-experiment. 'Overspel komt best vaak voor. Als je weet dat 1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen overspel pleegt, dan is het ergens logisch dat meer en meer mensen zich vragen stellen als: kiezen we voor monogamie omdat het de norm is? Of omdat we onze partner niet willen delen? We zien bovendien een (r)evolutie waarbij men seksualiteit vaker loskoppelt van liefde. Voor sommige mensen kan het interessant zijn om na te denken of een open relatie iets voor hen is. Hierbij maakt men binnen de relatie zelf regels op over wat kan en niet kan.'



Vlamingen Cédric & Bo, Gaêtan & Cristina en Robin & Kéty gaan experiment aan

Cédric & Bo, Gaêtan & Cristina en Robin & Kéty zijn de drie Vlaamse koppels die het relatie-experiment aangaan. Samen met drie Nederlandse koppels Ivo & Mariska, Pieter & Shantie en Lenny & Tamara stellen ze monogamie in vraag. Dat doen ze niet enkel met elkaar, want de koppels kunnen ook met de vrije liefde experimenteren met nog andere gelijkgestemde zielen: zo zijn er ook heel wat vrijgezellen aanwezig, die er voor openstaan om mee een open relatie van de koppels te testen.

'Free Love Paradise', vanaf donderdag 22 oktober de eerste twee afleveringen in preview op Streamz. Vanaf donderdag 5 november bij VTM 2.



