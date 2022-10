Dit is de nummer 1 van de '80s Top 880 bij Nostalgie'

Met een spectaculaire sprong vooruit verovert Kate Bush de eerste plaats in de 80s Top 880 bij Nostalgie. De andere podiumplaatsen zijn voor 'Africa' van Toto en 'Billie Jean' van Michael Jackson.

De generatieoverschrijdende #The80sAreHere-campagne trok duidelijk ook veel jongere luisteraars naar Nostalgie. Zij stemden massaal voor de muziek uit ‘Stranger Things’. De populaire Netflix-serie speelt zich af in de jaren 80, waardoor de muziek van toen een onmisbaar deel is in de serie.

De tien hoogst genoteerde classics van de '80s Top 880' kon je vanmiddag horen tussen 17.00 en 18.00 uur bij Bjorn Verhoeven en Michaël Joossens.

De best vertegenwoordigde artiesten in de lijst waren: Madonna -met 13 classics-, Prince -met 11 noteringen-, en telkens met 10 nummers: Michael Jackson, U2 en Simple Minds. Die laatste groep was deze zomer nog te gast op het Beach Festival van Nostalgie. Het meest aanwezige jaar in de lijst was 1984 met maar liefst 126 nummers in de '80s Top 880'.

Music Director Domi Crommen: 'Het waren 8 absolute topdagen voor Nostalgie en de vele tienduizenden muziekliefhebbers die telkens weer uitkijken naar onze 80s-actie. En ik kan alleen maar vaststellen dat er in deze editie 2022 toch wel behoorlijk anders gestemd is… wellicht een gevolg van de hype die er momenteel heerst rond de 80s. Op vlak van muziek maar ook mode, design en film. Hopelijk blijven de vele nieuwsgierigen die Nostalgie ontdekten tijdens deze ‘#The80sAreHere’-actie ook de komende weken naar onze programma’s luisteren…'

Om deze succesvolle actie in stijl af te sluiten organiseert Nostalgie zaterdag de ‘The 80s Are Here – The Party’. Axel Daeseleire en de Nostalgie DJ’s draaien er de pannen van het dak en je kan er de 80s voluit proeven en beleven met een 80s-arcade room, 80s-cocktails, 80s-styling en photobooth, roller girls en spectaculaire 80s-dance acts. Kortom: de perfecte zaterdagavond! Tickets zijn te koop via de website en app van Nostalgie.