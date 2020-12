Dit is de MNM Jaarmix 2020! Alle hits in de mix van Erwin De Nul!

Het is ondertussen een échte eindejaarstraditie! MNM lanceert ook nu weer zijn jaarmix! Een muzikaal overzicht in beeld én geluid, met daarin de 50 beste hits van het afgelopen jaar.De MNM-luisteraars kregen de jaarmix in primeur te horen bij 'Gillis & Govaerts'.

MNM DJ Erwin De Nul, die ook elke vrijdag- en zaterdagavond te horen is in 'MNM Party', heeft ook dit jaar weer een magistrale mix in elkaar gestoken met de absolute toppers uit 2020.



