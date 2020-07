Dieter Coppens en Siska Schoeters zoeken gezinnen voor nieuw programma 'De Wonderjaren'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

En werkt momenteel aan het nieuwe programma 'De Wonderjaren' met Dieter Coppens en Siska Schoeters. Als papa of mama probeer je je kinderen fantastische jeugdjaren te bezorgen. Maar dat opvoeden is helemaal niet gemakkelijk.

Er bestaat geen cursus, laat staan een handleiding voor. Zelf hebben Siska en Dieter prachtige 'wonderjaren' gehad als kind. Nu willen ze als ouder hetzelfde voor hun kinderen en dat gaat - en dat is voor elke ouder hetzelfde - met vallen en opstaan.

Siska en Dieter gaan in 'De Wonderjaren' op bezoek bij interessante gezinnen, en daarvoor zijn ze nog op zoek naar families die willen meewerken aan het programma. Grote of kleine gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met baby's, peuters, kleuters en/of tieners ... die zin hebben om samen mee te doen aan dit programma, kunnen zich inschrijven via de website van Eén.

'De Wonderjaren' is een programma van Roses are blue voor Eén.