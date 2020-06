Deze zomer weer genieten van 'Cinema Canvas'

De bioscopen gaan binnenkort weer open, maar Canvas heeft ook zijn eigen cinema, zodat je niet eens de deur uit moet om een knappe film mee te pikken.

Deze zomer presenteert 'Cinema Canvas' op donderdag en vrijdag om 21.15 uur een zeer verscheiden selectie van kwaliteitsfilms. Ze bestrijken allerlei genres en komen uit diverse landen, van China tot Amerika. Er zijn Vlaamse premières bij, zoals de oorlogsfilm 'Der Hauptmann' en de animatiefilm 'Anomalisa', en regelrechte klassiekers, zoals 'The Birds' en 'Rosemary’s Baby'. Sommige zijn recent, andere meer dan een halve eeuw oud. Maar wat ze gemeen hebben, is dat het steengoeie en vaak bekroonde films zijn die de bezoekers van 'Cinema Canvas' veel kijkplezier zullen bezorgen. Dat kan vaak ook op canvas.be (VRT NU), want de meeste films zijn daar nog een week tot een maand na de uitzending op Canvas te herbekijken.

Op donderdag gaat het om 'Prisoners' van Denis Villeneuve (2.7), 'La Stanza Del Figlio' van Nanni Moretti (9.7), 'Der Hauptmann' van Robert Schwentke (16.7), 'Wild Tales' van Damian Szifron (23.7), 'Mar Adentro' van Alejandro Amenabar (30.7), 'Bin Jip' van Kim Ki-Duk (6.8), 'Secrets and Lies' van Mike Lee (13.8), 'Anomalisa' van Charlie Kaufman (20.8) en 'Fanny & Alexander' van Ingmar Bergman

Op vrijdag kunnen de filmliefhebbers uitkijken naar 'The Breakfast Club' van John Hughes (.7), 'Raise the Red Lantern' van Zhang Yimou (10.7), 'Rosemary’s Baby' van Roman Polanski (17.7), 'Twelve Monkeys' van Tery Gilliam (24.7), 'American Honey' van Andrea Arnold (31.7), 'Jackie Brown' van Quentin Tarantino (7.8), '37°2 Le Matin' van Jean-Jacques Beineix (14.8), 'Groundhog Day' van Harold Ramis (21.8) en 'The Birds' van Alfred Hitchcock (28.8).

Daarnaast loopt de laatavondfilm op zaterdag gewoon door tijdens de zomer (omstreeks 22.00 uur), met eveneens een aantal knappe titels, zoals 'Dheepan' van Jacques Audiard (4.7), de Gouden palm van 2015; 'Virgin Mountain' van de IJslandse regisseur Dagur Kári (11.7) en later 'A Bigger Splash' met Matthias Schoenaerts, 'Days of Heaven' van Terence Malick en 'Chariots of Fire' van Hugh Hudson.