Deze rubrieken zie je in het nieuwe seizoen van 'Iedereen Beroemd'

Vanaf maandag 31 augustus laat 'Iedereen Beroemd' - in het intussen negende seizoen - een mix van populaire en nieuwe rubrieken op de kijker los. Fans van 'Homo universalis' mogen zich in de handen wrijven, want het vervolg van het derde seizoen van dit populaire spel is dit najaar te zien op En.

Vanaf 31 augustus is de populairste spelrubriek van Vlaanderen er weer: ‘Homo Universalis’. Het derde seizoen startte afgelopen voorjaar al, maar nam door corona even een pauze. De laatste 50 kandidaten strijden vanaf eind augustus opnieuw voor de eer, de titel en de hoofdprijs.



Een deel van de opnames van dit derde seizoen gebeurde nog afgelopen voorjaar, voor de coronacrisis uitbrak. In de eerste drie weken zullen dus nog proeven te zien zijn waarbij de kandidaten geen afstand houden. Vanaf midden september zijn de nieuwe opnames, die onlangs werden gemaakt, dan te zien. Bij deze opnames zijn verschillende maatregelen getroffen om het corona-proof te houden. Naast de standaardmaatregelen (zoals handen wassen en afstand houden) dragen alle kandidaten en de crew een mondmasker (tenzij ze op een vaste plek zitten). Ook de proeven corona-proof : elke opdracht is individueel en dus op afstand van de andere kandidaten. Er wordt geen materiaal uitgewisseld, en tussen elke proef wordt het aangeraakte materiaal gedesinfecteerd. De 50 kandidaten spelen dan wel op afstand van elkaar, dat zorgt niet voor minder strijdlust en enthousiasme. Wie zal zich tot dé homo universalis kunnen kronen?



Andere terugkerende rubrieken

Hannes Coudenys doorkruist voor 'Hannes zegt sorry' opnieuw het land om zich te gaan excuseren bij de eigenaars van de lelijkste huizen die hij op zijn ‘Ugly Belgian Houses’ website zette. ‘De mooiste herinnering’ keert terug met nieuwe tekenares Penelope Deltour. Penelope is een Belgische illustratrice uit Kortrijk, die studeerde aan de Gentse Luca school of arts. Voor 'De mooiste herinnering' zal ze de verhalen van de mensen in prachtillustraties omzetten in haar dromerige, poëtische en realistische stijl.



In een nieuwe reeks van 'Blind jam' geeft Iedereen beroemd elke week drie verschillende instrumentalisten de kans om in muzikale dialoog met elkaar te gaan zonder dat ze elkaar zien, puur op gehoor. Pas op het einde van de jam ontdekken ze wie hun muzikale kompanen zijn. Na maanden van verveling en stilzitten spat het plezier er bij alle deelnemers af.



Ook ‘Op kot’ keert terug: Lise-Lore, Stephan en Michaël nemen afscheid van hun collega-kotgenoten en hokken met z’n drieën samen in een nieuw onderkomen in het Leuvense. De deugnieten van 'De crèche' zijn intussen oud genoeg voor het nieuwe 'De kleuterklas'. Ook de mooie rubriek ‘Woonvlogcentra’ keert terug.



'The American dream'

In het nieuwe 'The American dream' jagen vijf jonge Vlamingen elk bekendheid en hun Amerikaanse droom na in the land of opportunities… alleen is dat land nu erg hard getroffen door de coronacrisis. Maar dat zal hen niet stoppen, want ze geloven ontzettend hard in hun droom en willen hun avonturen delen met Vlaanderen. Kenneth wil acteur worden in New York, Bo model en actrice in Los Angeles, Evelyn wil het maken als singer-songwriter in New York, Mathias app-ontwikkelaar in Berkeley en Sarah befaamd kunstenares in Arizona.



Evelyn (aka Cools): 25 jaar, uit Sint-Niklaas, woont in New York

Droom: bekend singer-songwriter worden

Evelyn is als audio-engineerstudent in de Verenigde Staten gaan studeren. Ze vroeg na haar studies een artiestenvisum aan om singer-songwriter te worden, en heeft dat gehaald. Dat was voor haar hét teken dat ze in de VS moest zijn en blijven. Ze verhuisde alleen naar LA om haar netwerk uit te breiden. Daar ontmoette ze een producer en een art director, en nu brengt ze haar eerste album ‘Misfit Paradise’ uit.



Bo: 25 jaar, afkomstig uit Antwerpen, woont in LA

Droom: bekend actrice worden

Bo woont al vijf jaar in de Verenigde Staten. Ze deed auditie voor Stella Adler Academy in New York en werd onverwacht toegelaten. Ze heeft daar twee jaar gestudeerd en werkte daarna drie jaar fulltime als model in New York. In januari verhuisde ze naar LA met haar vriendje, die ook acteur is. Bo wil graag als actrice bekend worden in Hollywood, maar blijft intussen modellenwerk en commercials doen om de rekeningen te betalen.

Mathias: 28 jaar, afkomstig uit Wichelen, woont in Berkeley (nu even in Atlanta)

Droom: 1 miljoen dollar aan funding vinden voor zijn app

Mathias studeerde geneeskunde, liep stage aan Harvard University en UC Berkeley, en ontwikkelde een kinesitherapie-app. Hij wil die graag op de markt krijgen en moet nu zijn best doen om minstens 200.000 dollar - maar idealiter zelfs 1 miljoen dollar - aan fondsen te verwerven. De teller staat momenteel op 25.000 dollar. Mathias vond de huurprijzen in de Verenigde Staten te hoog en heeft dan maar een busje omgebouwd tot huis. Hij kampeert op de parking van de universiteit.

Sarah (aka Allison Lee): 31 jaar, afkomst uit Erpe-Mere, woont in Arizona

Droom: eigen tentoonstelling hebben in een museum

Sarah is kunstenares: ze maakt kunstwerken, portretten, accessoires en kledij. Ze verhuisde naar de Verenigde Staten omdat ze gelooft daar meer kansen te hebben om met haar kunst door te breken. Haar grote droom is om haar eigen solotentoonstelling te hebben, en dan nog liefst in een museum. Sarah voelt zich in haar droom gesterkt door haar geloof in tarot en het metafysische. Ze heeft een zoontje Dylan met haar Amerikaanse vriend (zanger).

Kenneth: 31 jaar, afkomstig uit Lochristi, woonde tot voor kort in New York, nu even terug in België

Droom: bekend acteur worden

Kenneth gaf 2,5 jaar geleden zijn job in België op om zijn Amerikaanse droom waar te maken. Hij kreeg een werkvergunning en werkte 1,5 jaar als tourgids in New York. Vorig jaar is hij gestart met een opleiding als acteur, omdat dat hem meer kans geeft op een (tijdelijk) visum en het ook handig is om contacten te leggen. Momenteel is Kenneth terug in België omdat hij de hoge huur van zijn appartement in New York niet meer kon betalen. Hij wacht ongeduldig om weer op het vliegtuig richting de VS te stappen van zodra hij weer mag werken en naar de les kan gaan.



'Het Lam Gods'

Elke week krijgt een paneel van Het Lam Gods - het wereldbekende schilderwerk van Van Eyck, bestaande uit twaalf panelen - een hedendaagse interpretatie door een andere Vlaamse artiest. Onder andere Herr Seele, illustratrice Crostin, kunstenaarsduo Flexboj & L.A., kunstschilder Tom Liekens en acteur Jan Matthys nemen een paneel onder handen. Na twaalf weken wordt het nieuwe Lam Gods onthuld.

'Mama's kindjes'



'Iedereen Beroemd' geeft dit seizoen in de nieuwe rubriek 'Mama’s kindjes' vrijgezellen de kans om een lief te vinden…. met de hulp van hun moeders. Er zal dus volop gedatet worden, maar dan wel in de aanwezigheid van de moeders. Meer nog: het zijn de moeders die met elkaar het woord voeren, de kinderen zitten er maar bij. Ze hebben zelfs helemaal niets in de pap te brokken, want het zijn de moeders die beslissen of het uiteindelijk iets gaat worden of niet.



'Iedereen Beroemd', vanaf 31 augustus elke weekdag om 19.40 uur op Eén.