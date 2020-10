Deze drie Vlaamse koppels gaan de uitdaging aan in 'Free Love Paradise'

6 jonge koppels: 3 Vlaamse en 3 Nederlandse. Allen worstelen ze met dezelfde vraag: 'Is monogamie nog wel van deze tijd?'. De start van een uniek reality-experiment in het gloednieuwe VTM 2-programma 'Free Love Paradise'. Maak nu al kennis met de Vlaamse koppels.

Ze trekken samen naar een zonnige bestemming in Mexico met de vraag: is het mogelijk om de regels van monogamie open te breken? In 'Free Love Paradise' hebben de koppels een unieke kans om te ervaren hoe een open relatie werkt en waar voor elk van hen de grens ligt. Het programma wordt gepresenteerd door Sean Dhondt en de Nederlandse Froukje de Both. Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee om de koppels te begeleiden.

Dit zijn de 3 Vlaamse koppels van 'Free Love Paradise'

Cédric & Bo, Gaêtan & Cristina en Robin & Kéty zijn de drie Vlaamse koppels die het relatie-experiment aangaan. Samen met drie Nederlandse koppels Ivo & Mariska, Pieter & Shantie en Lenny & Tamara stellen ze monogamie in vraag. Dat doen ze niet enkel met elkaar, want de koppels kunnen ook met de vrije liefde experimenteren met nog andere gelijkgestemde zielen: zo zijn er ook heel wat vrijgezellen aanwezig, die er voor openstaan om mee een open relatie van de koppels te testen.

Cédric (24) en Bo (25) (links op de foto)

Bo gaat vier maanden in het buitenland studeren en wonen. Ze willen er met dit relatie-experiment achter komen of een open relatie de oplossing is om deze lange tijd te overbruggen.



Bo: 'Ik hoop mijn grenzen te leren kennen in dit relatie-experiment.'

Master Tourism & Destination Management

Enthousiast, optimistisch, energiek en open minded

Haar grootste hobby is reizen

Houdt er niet van als mensen liegen

Cédric: 'Een open relatie opent wellicht deuren op bepaalde vlakken.'

Student lichamelijke opvoeding en sport

Gaat graag om met spirituele mensen

Gelooft in het lot: alles heeft een reden

Is avontuurlijk en organiseert dansevents

Bo en Cédric zijn zes maanden samen, maar zien elkaar als soulmates. Bo is voor Cédric zijn 'happiness en cuteness level' gevallen, terwijl voor Cédric het spontane en extraverte karakter van Bo de doorslag gaf. Bo en Cédric vinden een open relatie misschien een beter alternatief dan het uitdoven van hun relatie, op voorwaarde dat er goede communicatie is.

Robin (25) en Kéty (21)

Robin en Kéty willen onderzoeken of een open relatie iets voor hen is, omdat ze op lange termijn de spanning in hun relatie willen houden.



Kéty: 'Kan je lust en liefde scheiden van elkaar?'

Bridal consulent in een bruidswinkel en studeert psychologie

Perfectionistisch en positief ingesteld

Ergert zich aan mensen die niet uit hun comfortzone durven stappen

Robin: 'Mensen zijn instinctief niet monogaam.'

Student Internationaal Business Management

Ambitieus, open minded en passioneel

Ergert zich aan bekrompen mensen

Erg jaloers aangelegd, maar vindt gezonde jaloezie aantrekkelijk

Kéty en Robin zijn één jaar samen en waren daarvoor al anderhalf jaar 'friends with benefits'. Voor Kéty is dit haar eerste serieuze relatie en Robin heeft erg zijn best moeten doen om haar te 'veroveren'. Robin is benieuwd hoe Kéty zal reageren op de aandacht die hij van andere vrouwen krijgt. Binnen het liefdesexperiment staan ze overal voor open en hebben ze geen grenzen. Zolang er geen gevoelens bij komen kijken, mag alles. De vriendinnen van Kéty raden haar een trio aan.



Gaêtan (29) en Cristina (27) (rechts op de foto)



Gaêtan en Cristina komen met een duidelijke missie: een trio met een andere vrouw. Gaêtan mag met andere vrouwen experimenteren, maar alleen als Cristina er zelf bij is.



Cristina: 'Ik heb liever dat hij samen met mij iets doet, dan de drang om het achter mijn rug te doen.'

Operator in drukkerij

Sociaal, ambitieus, zorgzaam en vaak op zoek naar adrenalinerush

Houdt van 'old fashioned' romantiek

Gaêtan: 'Mits goede afspraken kan je grenzen verleggen binnen je relatie.'

Herenkapper en eigenaar van kledinglijn 'Mythos'

Is heel lichamelijk ingesteld en vaak te vinden in de sportschool

Sociaal en optimistisch

Houdt van 'goed gevormde' vrouwen

Gaêtan viel als een blok voor Cristina en verbrak zijn vorige relatie. Ze waren twee jaar samen toen Gaêtan vreemd ging. Na een pauze zijn ze nu al een jaar terug samen. Vertrouwen is binnen hun relatie heel belangrijk. Gaêtan wil experimenteren met andere vrouwen en Cristina voelt zich ook tot hetzelfde geslacht aangetrokken.



