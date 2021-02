Deze 9 koppels verbouwen een huis in 'Huis Gemaakt' bij VTM

Vanaf woensdag 3 maart om 20.40 strijden negen koppels voor n droomprijs in het nieuwe VTM-programma 'Huis Gemaakt'. Allemaal zijn ze klaar voor een volgende stap in hun toekomst samen, maar allemaal stuiten ze op hetzelfde probleem: een betaalbaar eigen huis vinden. En dat terwijl er in Vlaanderen zo'n 60.000 prachtige panden leegstaan.

Dina Tersago geeft hen een stevige duw in de rug en geeft in 'Huis Gemaakt' een eigen, volledig verbouwd huis weg. Gratis en voor niks. Maar daar moeten de koppels wel iets voor doen.

In 'Huis Gemaakt' gaan ze de strijd aan met elkaar om elk een verschillend en tot de verbeelding sprekend huis van onder tot boven duurzaam te verbouwen. Dat doen ze onder het toeziend oog van interieurarchitect Gert Voorjans en aannemer Cerina Marchetta. De koppels starten met 3 per pand en zijn binnen dat pand elkaars rechtstreekse concurrent. Dat zal echter heel snel veranderen, want nog voor de eerst muur wordt gesloopt, gaat de afvalrace van start… Uiteindelijk krijgt maar één koppel de sleutels van hun droomwoning.

De slopende strijd om een huis begint voor deze koppels:

Kortrijk

In Kortrijk slaan de koppels hun tenten op in een burgerwoning die gebouwd is tijdens de woelige jaren na de tweede wereldoorlog. De muren en het dak boden warmte en bescherming aan de buurtslager en zijn lieftallig gezin. De stevige fundamenten van 70 jaar zijn na jaren leegstand klaar voor een tweede leven.

Jerina (29) & Harry (26)

Iedereen in Kortrijk kent hen: krullenkop Harry die regelmatig een gitaar onder de arm neemt en zijn vriendin Jerina, de lieve barista die graag schildert. Wat Harry aan rust uitstraalt vult Jerina aan met enthousiasme. Acht jaar geleden leerden ze elkaar kennen op café in Kortrijk. Hij was op slag verliefd. De twee kregen al snel twee kindjes. Door die onverwachte start in het leven heeft het koppel nooit goed kunnen sparen. Ze leven van dag tot dag, maar dromen beiden van een eigen woning. Een woning waarin ze hun creativiteit kunnen loslaten en die ze hun 'thuis' kunnen noemen.

Jerina & Harry: 'Geluk komt voor ons op de eerste plaats, geld is bijzaak. Maar als het financieel niet lukt, kan je geluk snel achteruitgaan. Bij ons is het altijd wel gelukt, maar het is wel spannend geweest. We zijn vroeg ouders geworden en dat maakte het er financieel niet makkelijker op. Huis Gemaakt komt dus als een geschenk uit de hemel gevallen: we krijgen de kans om een thuis te maken voor onze kindjes. Eindelijk mogen ze op de muur schrijven, wat in een huurhuis niet mag (lacht). Huis Gemaakt zal ontzettend veel werk zijn, maar het schrikt ons niet af. We hadden nooit verwacht dat zo’n huis de komende jaren een mogelijkheid zou zijn.'

Thibaut (23) & Charlotte (22)

Thibaut en Charlotte vormen een West-Vlaams koppel met een stevige dosis gezond verstand en handen aan hun lijf. Rustig in de zetel hangen staat niet meteen op hun agenda. Als je iets wil in het leven, dan moet je ervoor werken: dat hebben ze van kinds af aan meegekregen. Thibaut is de man van de logica en werkt als projectleider voor een bouwbedrijf. Charlotte studeert dit jaar af als kleuterjuf en kiest graag voor de zachte aanpak. De twee vormen al vier jaar een ideaal team. Hun droom? Een goede start maken in het leven. Met de nodige drijfveer, doorzettingsvermogen en jong enthousiasme strijdt dit koppel al jaren voor een eigen huis en dat zullen ze in Huis Gemaakt niet anders doen.

Thibaut & Charlotte: 'Sommige mensen zullen zeggen dat we gierig of kribbig zijn, maar wij zien het eerder als spaarzaam. In het leven moet je werken om het goed te hebben. Dat hebben we van thuis uit meegekregen, die typische West-Vlaamse opvoeding. We verwachten niet dat onze ouders ons gaan sponsoren, we moeten het zelf maken in het leven. We zijn er volledig klaar voor. Onze werkbottines aan en ervoor gaan. We doen mee voor de prijzen en we gaan voor niets minder.'

Tobias (23) & Femke (23)

De Gentse Femke en Tobias zijn strebers en daar schamen ze zich niet voor. Ze hebben allebei een verleden in de topsport - zij in de gymnastiek, hij atletiek - en een ijzersterke discipline. Ze zijn het gewoon om iets op te offeren voor het hoger doel. Op dit moment is dat hun privacy. Al twee jaar pendelen ze tussen de ouderlijke huizen omdat ze weigeren te huren. Want dat is geldverspilling. Hierdoor zien ze elkaar enkel op woensdag en in het weekend. Tobias is zelfstandig bouwadviseur en verkoopt nieuwbouw op plan. Femke werkt in de sales en is voor haar job veel op de baan. Hun gezamenlijke hobby is het kijken naar Vlaamse televisieseries en fitness. Hoewel Femke best handig is, heeft geen van beiden ervaring met verbouwingen.

Tobias & Femke: 'Wij zijn allebei echte planners. Dat is volgens ons de sleutel tot succes. We willen nergens onvoorbereid naartoe gaan en zijn serieuze competitiebeesten. We willen winnen en zijn er ook van overtuigd dat dat gaat gebeuren. We gaan er alles aan doen en bereiden ons tot het maximale voor. We kijken elke dag naar Dobbit TV en hebben onze tegels, badkamer en keuken al uitgekozen. In ons hoofd is ons huis al af.'

Laakdal

Het pand in Laakdal ligt op een ooit drukbezochte plek, waar reizigers door de vrouw des huizes op hun wenken werden bediend met verse naft. De vader des huizes leefde voor zijn duiven. De diertjes leverden hem meer trofeeën op dan de schouwmantel kon dragen. De schattige villa is vergeten, niet langer gewild of bemind en staat nu al meer dan 10 jaar leeg.

Amber (21) & Kenny (24)

Amber en Kenny zijn highschool sweethearts. Hun concurrenten laten zich maar beter niet misleiden door het gebrek aan jaren op hun teller, want ze hebben al heel wat watertjes doorzwommen. De Limburgse Amber staat met twee voeten op de grond. Ze verschijnt zelden met een bad hair day op haar werk als uitzendconsulente. Kenny is een Kempenaar in hart en nieren en een harde werker. Hij heeft zijn hele leven op hoog niveau gevoetbald en werkt nu als schilder. Doordat hij vaak op de werf staat, weet hij als geen ander hoeveel werk er in een verbouwing kruipt. De ideale woning van Amber en Kenny? Een huis in Laakdal met plaats voor de verfpotten van Kenny!

Amber & Kenny: 'We hebben al veel ideeën en kunnen niet wachten om eraan te beginnen. We kennen elkaar nu vijf jaar en wonen meer dan een jaar samen, lang genoeg om echt vooruit te kijken. Vóór 'Huis Gemaakt' waren we ook al aan het uitkijken naar een eigen huisje om te kopen, maar dit is een avontuur. Dat is veel plezanter. Je kan er je eigen ding van maken en hoe mooi is het dat je op onze leeftijd de kans krijgt om dit gewoon te winnen. Dat zou een hele mooie start zijn.'

Emiel (24) & Davina (26)

Tussen het Kempense koppel Davina en Emiel knettert het als een warm vuur. Ze ontmoetten elkaar drie jaar geleden en voor Emiel staat het vast: 'Dit is het vrouwke van mijn leven.' Davina behaalde haar master in de Architectuur en loopt nu stage. Ze kan niet wachten om op de werf van haar eigen woning te staan om de theorie in het echte leven te gieten. In haar vrije tijd is ze te vinden in de dj-booth van Techno-feestjes. Daar heeft ze ook Emiel leren kennen. Hij speelt ijshockey bij de regerende kampioen van de BeNE-league in Herentals en werkt daarnaast in de bouw. Davina en Emiel zijn beiden handig. Davina houdt ervan om oude meubels te vinden, op te knappen of zelfs van nul te bouwen. Emiel kan je nog maar weinig bijleren op een werf. Een geduchte tegenstander in 'Huis Gemaakt'.

Emiel & Davina: 'We kunnen ons nog niet goed inbeelden dat we een huis kunnen winnen. Als je zoiets wint, heb je al een serieuze voorsprong in het leven. Dat zou fantastisch zijn. In tegenstelling tot sommige andere koppels hebben we geen kinderwens, dus we gaan iets anders doen met die extra ruimte. We willen er direct aan beginnen. De competitie is begonnen en we gaan die niet verliezen. Winnen is voor ons sowieso belangrijker dan meedoen, dat is ook zo op het ijs.'

Jasper (27) & Laura (24)

Jasper en Laura uit Kasterlee zijn het koppel met de meeste jaren op de teller: ze vormen al negen jaar een koppel en wonen vijf jaar samen. Hij is een selfmade man en bouwde eigenhandig drie escape rooms in de tuin van zijn ouderlijk huis. Daarnaast verhuurt hij ook jacuzzi's. Zijn grote droom is om het familiehotel over te nemen, samen met Laura, die momenteel in haar laatste jaar communicatiewetenschappen zit. Jasper is de man die liefst tien stappen tegelijkertijd wil zetten. Daarin wordt hij bijgestaan door de doelgerichte Laura. Jasper is de drijvende kracht, zij de stille kracht. Ondanks hun stabiele relatie hebben ze hun toekomst nog niet echt uitgestippeld. Ze zijn dan ook niet zo'n planners, maar gaan meer mee met de flow. Ze zijn erg gedreven om mee te doen aan 'Huis Gemaakt'.

Jasper & Laura: 'We moeten gewoon winnen. Onze huidige woonst hebben we tot nu toe altijd goedkoop kunnen huren, maar de eigenaar is nu gestorven en het wordt verkocht. We staan dus op straat. Eén van onze opties is een tiny house. We weten al hoe we dat zelf kunnen bouwen. We zijn niet zo’n planners, maar zijn meer yolo. Maar als je dit huis kan winnen sta je echt gewoon 20 jaar verder in je leven. Je hebt een huis, kan een gezin stichten… Je moet je nog weinig zorgen maken. Het is gewoonweg een hele schone prijs.'

Lokeren

Het huis in Lokeren was getuige van de escapades van een muzikale familie. Een muzikant woonde er met zijn zoon en samen trokken zij doorheen de streek als troubadours. In de kamers werd gedronken, gelachen en gedanst. In de karaktervolle woning klinkt al jaren geen noot muziek meer. Het huis heeft een massa liefde nodig om haar ziel terug te vinden.

Ruben (25) & Antje (25)

Antje en Ruben uit Destelbergen omschrijven zichzelf als 'de mama en de papa' van de vriendengroep. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De kasten liggen vol plannen en het kriebelt om er zelf aan te mogen beginnen in hun eigen huis. Ruben werkt als productontwikkelaar en maakte van zijn passie zijn beroep: dingen ontwerpen en in elkaar steken. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met zijn eigen YouTube-kanaal waarop hij oude spullen upcyclet. Antje werkt in de media, maar is stiekem ook een huismus die zich graag bezighoudt met het huishouden en droomt van een eigen koffiehuisje. Terwijl Ruben de handige Harry van het stel is en altijd overloopt van wilde ideeën, is zij degene die de planning opstelt en de beslissingen neemt. Hun ideale woning heeft ruimte voor een atelier.

Ruben & Antje: 'We willen graag dat mensen bij ons binnenkomen en achterover vallen van ons interieur. In ons hele appartement staan misschien twee spullen van Ikea. De rest hebben we uit kringloopwinkels of is zelfgemaakt. We dromen al ons hele leven lang van een eigen huis en sparen er volop voor. Huis Gemaakt is dan ook een fantastische kans. We dromen van een huis met een grote ‘living’ zodat we er al onze kastjes, tafels en stoelen in kunnen zetten. Een huis om vol te steken (lacht).'

Anaïs (27) & Pieter (29)

Pieter, de man met de dandy snor, en zijn droomvrouw Anaïs zijn een authentiek en creatief koppel. Anaïs werkt in een dagcentrum voor drugsverslaafden. Plannen, uitstippelen, organiseren, oplijsten en afvinken: daarvan wordt Anaïs laaiend enthousiast. Pieter? Die krijgt er de kriebels van. Hij is de man met de grote ideeën en werkt als designer voor festivals en events. Een manusje van alles, die altijd op zoek gaat naar zijn volgend zot project. Samen vormt het koppel uit Gent al negen jaar een olijk duo. Ieder jaar trekken ze met de rugzak rond de wereld. Zo doen ze heel wat levenservaring en ideeën op, maar krimpt ook hun spaarrekening. Een huis kopen zit er de komende tien jaar niet in. En dus hoopt het koppel via 'Huis Gemaakt' de hoofdprijs binnen te halen.

Anaïs & Pieter: 'Reizen is wijs, maar thuiskomen is beter. We willen een huisje waar we precies in een warm dekentje wordt gewikkeld. Super gezellig, maar met duizend hoeken af. Qua stijl zijn wij mega eclectisch. We willen dat je binnenkomt en altijd iets nieuws ontdekt. We denken al lang aan een eigen huis, maar financieel gezien is het niet makkelijk. Om zelf een lening te starten moet je al een bepaald startkapitaal hebben. Dit is dan ook een kans waar we 150% voor gaan.'

Gaitan (25) & Natasja (25)

Qua job en opleiding konden Gaitan en Natasja uit Wetteren niet verder uit elkaar liggen: zij is wetenschapper en doet onderzoek naar Alzheimer. Hij werkt voor een reisbureau dat alternatieve reisformules en -bestemmingen aanbiedt. Een maand door een vreemd land trekken is wat hij het liefste doet. Natasja deelt die passie, waardoor sparen voor hun droomhuis niet bijzonder goed gaat. Gaitan en Natasja genieten graag van het leven. Ze zijn energiek en expressief. Hun toekomst hebben ze uitgeschreven volgens jaartallen: trouwen op hun 26ste, een eerste kindje op hun 28ste en dan hopelijk dat eigen huis tegen hun 30ste verjaardag. Waar ze allebei van overtuigd zijn, is dat ze dat huis in 'Huis Gemaakt' willen winnen. Anders duurt het hen zeker nog vijf jaar voor ze genoeg gespaard hebben.

Gaitan & Natasja: 'We gaan graag ver en lang op reis en vinden het niet erg om daar hard voor te werken. De grote lijnen in ons leven plannen we graag, in tegenstelling tot de dagdagelijkse dingen. We zijn empathisch, maar tegelijk ook heel competitief. Dat zit er van jongs af aan al in. We hebben allebei in de jeugdbeweging gezeten. Je speelt om te winnen. Niet om níet te winnen. We gaan er volledig voor. Valsspelen is ook spelen (lacht).

