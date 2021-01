Deze 12 nieuwkomers zie je dit voorjaar bij VTM

Foto: VTM © DPG Media 2021

VTM trekt dit voorjaar voluit de kaart van creatieve vernieuwing en brengt ook nieuwe seizoenen van vertrouwde succesprogramma's. De zender pakt uit met maar liefst 12 nieuwe titels. Voor meeslepende fictie wordt het uitkijken naar de telenovelle 'Lisa' met Tinne Oltmans in de hoofdrol, en 'Fair Trade', de reeks van Marc Punt met glansrollen voor o.a. Kevin Janssens en Ella-June Henrard.

Dina Tersago geeft in 'Huis Gemaakt' de grootste prijs ooit weg: een eigen huis. Axel Daeseleire gaat in 'De Erfgenaam' op zoek naar ongeclaimde erfenissen en Eric Goens keert met bekende Vlamingen terug naar de schoolbanken in 'Later Als Ik Groot Ben'.



'Camping Coppens' volgt het avontuur van Staf Coppens en zijn gezin in Zweden en nog een Coppens - Mathias - maakt zijn debuut als quizmaster. Jens Dendoncker toetst in 'Da’s Liefde!' de wetenschap over de liefde aan de praktijk. En dan is er ook de gloednieuwe spelshow 'Game of Talents', waarin Julie Van den Steen haar debuut maakt als host.



Maar VTM zorgt ook voor straffe human interest. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in ons land exact 5 jaar geleden volgt 'Flikken BXL' de interventies van de Brusselse politie. In 'De Kust' staan de camera’s gericht op de verschillende hulpdiensten die instaan voor de veiligheid aan onze Belgische kust. En ook vaste waarde Luk Alloo komt met een nieuwe, eigenzinnige humaninterestreeks.



Verder staat VTM klaar met nieuwe seizoenen van succesprogramma’s zoals 'The Voice van Vlaanderen', 'Blind Getrouwd', 'Liefde voor Muziek', 'LEGO Masters', 'Op Interventie', 'Groeten Uit', 'Wat Een Jaar!' en natuurlijk 'Familie', dat in 2021 z’n 30ste verjaardag viert.

Maarten Janssen, channel manager VTM: 'Bij VTM verrasten we de kijkers vorig jaar al meer dan ooit met een heleboel nieuwe programma’s, die bovendien positief onthaald werden. Daarnaast scoorden sterkhouders zoals 'Blind Getrouwd' en 'Liefde voor Muziek' hun beste seizoen ooit. Die lijn van creatieve vernieuwing en nieuwe seizoenen van succesprogramma’s trekken we ook dit voorjaar door. Dat doen we deze keer met maar liefst 12 nieuwe titels voor VTM, waarin originele en creatieve ideeën van eigen bodem centraal staan. Zo blijft VTM opnieuw de vaste afspraak voor wie een mix van informatie, ontspanning en entertainment zoekt.'



'Om onze kijkers te blijven verrassen hebben we gelukkig heel wat talent in huis. Zoals de broers Coppens. Terwijl Staf straks een camping uitbaat in Zweden, maakt Mathias dit voorjaar zijn debuut als quizmaster. Julie Van den Steen presenteert met 'Game of Talents' haar eerste VTM-programma en in 'Huis Gemaakt' geeft Dina Tersago de grootste prijs in de tv-geschiedenis weg: een eigen huis. Ook de telenovelle is helemaal terug van nooit echt weggeweest. Na het gigantische succes van 'Sara' staat opvolger 'Lisa' klaar met een spannend en romantisch verhaal anno 2021", licht Davy Parmentier, creatief directeur VTM verder toe.



