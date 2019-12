Derde seizoen van 'The Handmaid's Tale' op Canvas

Het eerste twee seizoenen van 'The Handmaid's Tale' waren een wereldwijd succes. De reeks, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, is een bloedstollend drama over een dystopische en totalitaire maatschappij in de nabije toekomst, na de 'Tweede Amerikaanse Burgeroorlog'.

Vrouwen worden er behandeld als tweederangsburgers en een aantal van hen wordt als 'dienstmaagden' misbruikt voor seksuele diensten en het baren van kinderen. De reeks werd in Amerika gelanceerd in volle #metoo-storm en werd als een vingerwijzing gezien naar de vrouwonvriendelijke politiek en het seksistische discours van Donald Trump.

'The Handmaid's Tale' kreeg ondertussen al meer dan 60 internationale onderscheidingen, waaronder twee Golden Globes, 11 Emmy Awards en een Bafta Award.

In de derde reeks volgen we de verdere lotgevallen van June (Elisabeth Moss) en de andere 'dienstmaagden', de 'Marthas' (werkvrouwen), hun 'eigenaars' en hun echtgenotes, de 'tantes' (opzichters) en andere handlangers van het Gilead-regime. Hoofdpersonages zijn, naast June, onder meer haar 'eigenaar' commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes), diens echtgenote Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski), hun chauffeur Nick Blaine (Max Minghella), opzichter Aunt Lydia (Ann Dowd) en de dienstmaagden Emily (Alexis Bledel) en Moira (Samira Wiley).

Het nieuwe seizoen pikt de draad op waar hij op het einde van de tweede reeks werd losgelaten. Toen zagen we hoe June en haar dochtertje Nicole samen met collega-dienstmaagd Emily het hardvochtige regime konden ontvluchten en op weg waren naar het vrije Canada. Maar tot ontzetting van vele kijkers besloot June om Emily en Nicole alleen te laten gaan en terug te keren naar haar eigenaars, de Waterfords, en een onvermijdelijk zware bestraffing.

Vele fans waren ontgoocheld, maar toch is er een duidelijk verschil met eerdere ontsnappingspogingen, toen June telkens weer met geweld werd teruggesleept naar Gilead. Deze keer gaat ze terug uit vrije wil.

De voornaamste reden voor haar terugkeer is haar oudste dochter Hannah. Na hun eerdere ontmoeting wil June haar niet nog eens in de steek laten. Maar er is mogelijk ook een andere reden. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er kleine barstjes ontstaan in het harnas van Gilead. Serena Joy toonde aan het einde van het vorige seizoen dat ze ook menselijke trekjes heeft en het huis van Commander Joseph Lawrence (Bradley Whitford) was een broeihaard van het verzet van de Marthas, terwijl Lawrence zelf, nochtans een van de architecten van het regime, June hielp te ontsnappen.

Precies in dat huishouden komt June in deze derde reeks terecht. Is dat het begin van een nieuwe fase in haar leven? Eén waarin ze zelf het heft in handen neemt? We zien het vanaf begin januari.

'The Handmaid's Tale', vanaf woensdag 1 januari om 21.55 uur telkens twee afleveringen op Canvas en meteen integraal op het Canvas-kanaal van VRT NU.