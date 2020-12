December is feestmaand in de Radio 2-app

De Radio 2-app zit in een nieuw jasje en dat viert de radiozender met een maand lang feest in de app. Starten doet Radio 2 dit weekend met een concert van het '1000 Klassiekers Koor' en een heuse Radio 2 'Bene Bene Kerstshow'.

Nog op de agenda in december: een feestelijk weekend om Het Jaar van Raymond af te sluiten en een unieke 'The Rat Pack Live', alles stuk voor stuk te beleven in de Radio 2-app.

'Radio 2 1000 Klassiekers Koor'

De stemweek voor de '1000 Klassiekers' gaat de laatste rechte lijn in. Kan je niet wachten om je onder te dompelen in eindejaarssfeer en muzikale klassiekers? Op zaterdag 5 december om 15.30 uur brengt het 'Radio 2 1000 Klassiekers Koor' a capella gezongen versies van classics. En dat in een unieke kerstsetting.

'Radio 2 Bene Bene Kerstshow'

Op zondag 6 december om 15.30 uur kan iedereen genieten van de 'Radio 2 Bene Bene Kerstshow'. De 'Bene Bene Kerstshow', dat is live ambiance met kerstcovers door de Soulbrothers: Charel van Domburg (bekend van The Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soutaer (bekend van hits als 'Allemaal'). Met op de gastenlijst: Sandra Kim en Natalia.

Verjaardagsshow 'Het Jaar van Raymond'

Niet te missen op zaterdag 12 en zondag 13 december, telkens om 17.15 uur in de app: de tweedelige verjaardagsshow 'Het Jaar van Raymond'. Met op zaterdag een intimistisch optreden van Raymond. Op zondag samen met een hele band én gasten die een cover maakten ter ere van Raymonds 70ste verjaardag: onder meer Laura Tesoro, Bent Van looy, Bart Herman en Bart Peeters zetten Raymond nog een laatste keer feestelijk in de bloemetjes.

'The Rat Pack Live'

Op zondag van 18.00 tot 20.00 uur is het vaste afspraak voor 'The Rat Pack', de croonerclub van Radio 2. Een programma dat helemaal gewijd is aan evergreens, standards en classics door crooners en orkesten van toen en nu. Op zondag 20 december kan iedereen genieten van een feestelijke 'The Rat Pack Live', met crooners live gebracht door een coronaproof band. Met Günther Neefs, Sofie, The Jacquelines, Yannick Bovy en Helmut Lotti. Vanessa Vanhove zingt ook mee.

Alle vijf shows zijn nadien te herbeleven op VRT NU.