De warmste momenten van Ketnet Brandt Weer

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Ook dit jaar bracht Ketnet opnieuw warmte en solidariteit naar de Ketnetters in Vlaanderen met Ketnet Brandt Weer, de actie van Ketnet voor De Warmste Week.

Ketnet riep de afgelopen maanden kinderen in heel Vlaanderen op om mee te doen aan een actie voor De Warmste Week of om mee te helpen bij hun zelfgekozen goede doel. Tijdens De Warmste Week trokken Ketnet Brandt Weer en Radio 2 er iedere dag samen op uit. De Ketnet Brandt Weer-wagen streek neer in maar liefst 6 verschillende steden en zorgde voor bomvolle pleinen. Iedere dag konden jong én oud genieten van mini-optredens van onder meer #LikeMe, Slongs, Clouseau en vele anderen.

Tijdens de Warmste Week kregen heel wat Ketnetters bezoek van de Ketnet Brandt Weer-brigade en dat leverde heel wat ontroerende momenten op. De vijf Ketnet-wrappers blikken terug op de warmste momenten van Ketnet Brandt Weer.

'Wat mij het meest opvalt en plezier doet is dat de acties en ideeën van de Ketnetters zelf komen en niet opgelegd zijn door de ouders. Daardoor maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met maatschappelijke thema’s en groeien ze later hopelijk op tot geëngageerde volwassenen', zegt Sien Wynants.

'Het is zalig om te zien hoe creatief de Ketnetters elk jaar zijn! Ook nu waren er weer veel zalige acties voor en door Ketnetters. Niet alleen op hun school of bij de jeugdbeweging, maar ook gewoon bij hun thuis of in het dorp. Ze maakten het echt overal een beetje warmer!', vertelt Sander Gillis.

'Voor mij was het mijn eerste warmste week als wrapper en dat was natuurlijk heel spannend. Voor het eerst op pad om Ketnetters te helpen en voor het eerst zo’n grote liveshows presenteren... Maar het was echt supertof, dankzij al die warme Ketnetters die ik deze week mocht ontmoeten!', aldus Gloria Monserez.

'De Ketnetters zijn dit jaar heel origineel uit de hoek gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld zelfgemaakte popjes, fluo-sleutelhangers en ballonnenkunstwerkjes de revue gepasseerd. Dat is fijn om te zien, want zo merk je dat De Warmste Week echt leeft onder de kinderen', weet Thomas Van Achteren.

'Ik heb de warmte echt gevoeld deze week, figuurlijk én letterlijk, want ik mocht onder andere mee breien aan de warmste langste sjaal en dat was echt fantastisch om te doen', zegt Sarah Mouhamou.