De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 4

Foto: Ketnet/VRT - © Fabric Magic 2020

In de vierde aflevering #RIVALRY is drama op school tussen Vince en Caro onvermijdelijk. Er speelt nog steeds heel veel tussen die twee. De tussenkomst van Scott helpt hun zaak niet vooruit.

Ondertussen heeft Philippe zijn bedenkingen bij het vreemde gedrag van Olivier.

Klassiekers in een nieuw jasje

'#LikeM'e is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #RIVALRY kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'Ik hou van jou' van Dana Winner en 'Hou me vast (want ik val)' van Rob De Nijs. Ontdek hieronder de originele versie en de nieuwe versie van de cast van #LikeMe.

Dana Winner: Ik hou van jou

Rob De Nijs: Hou me vast (want ik val)

Nieuwe afleveringen van '#LikeM'e: elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 08.50 uur op Ketnet.

Op Ketnet.be en in de Ketnet-app zijn heel wat extra's terug te vinden: Dance #LikeMe, Sing #LikeMe en Vlog #LikeMe.

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.