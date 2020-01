De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 3

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Ketnetters en hun ouders kunnen het weekend goed inzetten met de derde aflevering van '#LikeMe', sinds deze namiddag beschikbaar op Ketnet.be en in de Ketnet-app.

Zij die liever voor de televisie kruipen, moeten nog even wachten tot zondag. Dan wordt de aflevering omstreeks 10.00 uur (in plaats van 8.50 uur) uitgezonden op Ketnet.

In de derde aflevering #AWKWARD slaagt Caro er nipt in om zich in te schrijven op school. Ze heeft echter geen zin om Vince tegen het lijf te lopen. Ondertussen probeert Camille Merel en de andere meisjes te overtuigen van haar goede bedoelingen.

Klassiekers in een nieuw jasje

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #AWKWARD ken je ongetwijfeld nog van vroeger: ''k Voel Me Goed' van Johan Verminnen, en 'Soldiers of Love' van Liliane Saint-Pierre.

Johan Verminnen: ''k Voel Me Goed'

Liliane Saint-Pierre: 'Soldiers of Love'

Deze zondag wordt de derde aflevering van '#LikeMe' uitzonderlijk omstreeks 10.00 uur uitgezonden op Ketnet wegens een heruitzending van 'Het Gala van de Gouden K's'.

Nieuwe afleveringen van '#LikeMe': elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.50 uur op Ketnet.

Op Ketnet.be en in de Ketnet-app zijn heel wat extra's terug te vinden: Dance #LikeMe, Sing #LikeMe en Vlog #LikeMe.

'#LikeMe' is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.