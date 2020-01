De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 2

Foto: Ketnet - © VRT 2020

In de tweede aflevering #BACKHOME beseft Caro dankzij de boodschappen van mama Kristel dat haar toekomst in Antwerpen ligt.

Ze trekt opnieuw in bij haar grootmoeder Titin (vertolkt door Janine Bischops). Het is een blij weerzien. Ook Yemi is blij dat zijn BFF terug is. Camille krijgt een vreemd telefoontje, en de spanningen tussen Vince en Scott lopen verder op.

Klassiekers in een nieuw jasje

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #BACKHOME kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'Goeiemorgen morgen' van Nicole en Hugo, en 'Oempalapapero' van Marva.

Nicole en Hugo: Goeiemorgen morgen

In #BACKHOME zingen niemand minder dan Sven De Ridder en Gunther Levi samen dit duet.

Marva: Oempalapapero

Janine Bischops zingt als oma Titin het vrolijke 'Oempalapapero' wanneer ze ontdekt dat haar kleindochter Caro terug bij haar komt wonen.

Eerder werd al aangekondigd dat er maar liefst 9 concerten van '#LikeMe' aankomen in april en mei 2020 in de Lotto Arena in Antwerpen. De tickets gaan razendsnel de deur uit, en er is goed nieuws voor de '#LikeMe'-fans die nog geen ticket hebben kunnen bemachtigen: er worden 3 extra concerten gegeven, op vrijdag 1 mei (om 14.00 en 18.00 uur) en op zaterdag 2 mei (om 10.30 uur). Meer info hierover vind je op Ketnet.be.

Nieuwe afleveringen van '#LikeMe', elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.50 uur op Ketnet.

Op Ketnet.be en in de Ketnet-app zijn heel wat extra's terug te vinden: Dance #LikeMe, Sing #LikeMe en Vlog #LikeMe.

'#LikeMe' is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.