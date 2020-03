De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 12

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #Bridezilla ken je ongetwijfeld nog van vroeger: 'Liefde is een Kaartspel' van Lisa del Bo (gezongen door Karen Damen) en 'Leef' van Sam Bettens.

Lisa del Bo: Liefde is een kaartspel

'Liefde is een Kaartspel' wordt in de twaalfde aflevering gezongen door wedding planner Saskia Vogels, gespeeld door Karen Damen. En zij was onder de indruk van de '#LikeMe'-versie van het nummer:

'Toen Fabric Magic me vroeg om de rol van Saskia te spelen hoopte ik natuurlijk stiekem op een eigen nummer in '#LikeMe'-stijl! Ik was dan ook verbaasd om te horen wat ze met 'Liefde is een Kaartspel' hebben gedaan. Dat nummer was uiteraard al superleuk maar klinkt nu weer heerlijk eigentijds. Hopelijk kunnen alle generaties het na uitzending weer uit volle borst meezingen!'

Lisa del Bo, artiestennaam van Renilde Goossens, zingt 'Liefde is een Kaartspel'. Met dat nummer trok ze in 1996 naar het Eurovisiesongfestival. Ze nam eerder al deel aan de preselecties voor dat festival in 1993 met het nummer 'Vlinder' (gecoverd in het eerste seizoen van '#LikeMe').

Sam Bettens: Leef

In de twaalfde aflevering #Bridezilla zijn de klasgenoten van Vince niet te spreken over de regeltjes van Saskia met betrekking tot het feest. Ook Olivier heeft het stilaan gehad met Saskia haar aanpak. Vince doet ondertussen zijn best om het hoofd cool te houden.

Nieuwe afleveringen van '#LikeMe', elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.50 uur op Ketnet.