'De Smurfen' keren terug op Ketnet

Ketnet heeft de nieuwe animatiereeks van 'De Smurfen' aangekocht, zo schrijft Het Nieuwsblad. De nieuwe 3D-serie telt 52 afleveringen en is grotendeels in Wallonië gemaakt.

De nieuwe serie rondom de bekendste blauwe vrienden ter wereld wordt op dit moment al in Wallonië uitgezonden. Wanneer de serie op Ketnet komt, is nog niet bekend. Wel is het zeker dat ook Nickelodeon de reeks heeft aangekocht. En over ruim een jaar zal de animatieserie ook op Netflix beschikbaar zijn.

De nieuwste 3D-serie van 'De Smurfen' is geproduceerd in nauwe samenwerking met de makers van de stripreeks en het budget was ruim 8 miljoen euro. Er wordt al gewerkt aan een tweede seizoen.

Bron: Het Nieuwsblad