De Kreuners en Mart Hoogkamer vervolledigen line-up Foute Party van Qmusic

Op 1 juli blaast Qmusic met de Foute Party het dak van het Sportpaleis. Ook De Kreuners halen hun glitterkostuums en feesthoedjes uit de kast voor de Foutste party van het jaar.

De band zal het podium opkruipen om een, intussen bijna zo goed als uitverkocht Sportpaleis, aan het dansen te krijgen. Dat maakte Walter Grootaers, frontman van de band, zonet zelf bekend tijdens de ochtendshow bij Q-dj’s Maarten en Dorothee. Feestvierders bereiden zich bovendien maar beter voor om ‘te zwemmen in Bacardi Lemon’, want ook de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer brengt zijn iconische foute hit.

Eerder tekenden Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola, Jebroer en de dames van K3 al present voor het zotste feestje van het jaar. Ook Gene en Gina van X-Session halen hun microfoon en synthesizer vanonder het stof voor een comeback van jewelste. En natuurlijk kan een dj-set van Dorothee Vegas & Like Maarten, ‘dé ambassadeurs van de foute muziek’, ook niet ontbreken. Met De Kreuners en Mart Hoogkamer is de line-up van de Foute Party compleet, al heeft Qmusic ongetwijfeld nog een aantal verrassingen voor de feestvierders in petto...

De ticketverkoop van de Foute Party gaat hard en loopt als een sneltrein. Wie op 1 juli wil losgehen en nog geen ticket heeft moet haasten, want er zijn momenteel nog maar minder dan 1000 tickets beschikbaar. Voor de party people die sowieso aanwezig zijn op de Foute Party en eerst een stevige fond willen leggen, organiseert Qmusic De Foute Barbecue. Lekkere vlezekes, heerlijke patattensla en goed gezelschap van vrienden en de Q-dj’s verzekerd.

Tickets voor De Foute Party en De Foute Barbecue zijn verkrijgbaar via qmusic.be.