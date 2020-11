'De Grote Sinterklaasshow' van Studio 100 gaat TOCH door

Foto: Ketnet © VRT 2020

'De Grote Sinterklaasshow' zal dit jaar alsnog doorgaan! Studio 100 gaat de show in een digitale versie brengen samen met Proximus en dit gratis voor iedereen.

Op zondag 6 december om 11.00 uur is het gloednieuwe Plopsa Hotel in De Panne het decor voor een spetterende show met alle Studio 100 helden. Er zijn optredens gepland van o.a. K3, Nachtwacht en Samson & Marie! Je kan de show bekijken via Pickx Live op tv en in de Proximus Pickx-app. Maar het geheel wordt ook gratis gestreamd via Pickx.be. Op die manier kunnen ook families zonder Proximus-abonnement gratis meegenieten.

Op 6 december is het de verjaardag van de Sint en dat vieren we graag met de Studio 100 figuren. Dit jaar uitzonderlijk van thuis uit, maar daarom niet minder feestelijk. Het belooft ook deze keer weer een spetterende show te worden. Op de afspraak dit jaar zijn: Mega Mindy, Nachtwacht, Samson & Marie, Kabouter Plop, Piet Piraat, Bumba en de meisjes van K3!

Gert Verhulst, Studio 100: 'We zijn bijzonder blij dat 'De Grote Sinterklaasshow' dit jaar toch nog kan doorgaan ondanks de speciale tijden waarin we ons momenteel bevinden. Sinterklaas is een mooie traditie die we al lang met heel onze Studio 100 familie vieren. Het doet me dan ook veel plezier dat we deze show aan iedereen gratis kunnen aanbieden dankzij onze goede partner Proximus.'

Verhaal

Marie heeft samen met Samson alles geregeld voor een groot Sinterklaasfeest en Hoofdpiet heeft beloofd om voor een kadootje voor de Sint zorgen. Alleen, dat is hij vergeten... Door het steeds maar uit te stellen is het er niet meer van gekomen. En Sinterklaas komt weldra aan in het Plopsa Hotel! Als dat maar allemaal goed komt…

PRAKTISCH

De Grote Sinterklaasshow @Home

zondag 6 december om 11.00 uur

Te bekijken via: Pickx Live, kanaal 11, op tv en in de Proximus Pickx app of via Pickx.be

Je hoeft géén klant te zijn van Proximus om de show via Pickx.be online te kunnen volgen.